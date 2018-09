Sää jatkuu oudon lämpimänä

Sää on vuodenaikaan nähden lämmintä, mutta sadetta ja ukkostakin on luvassa.

Koko maassa esintyy paikoitellen sadekuuroja ja ukkosta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa aamulla paikoin sumua. Sää on vaihtelevan pilvinen ja mahdollisesti joitain sadekuuroja ja ukkostakin voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila on noin 18-23 astetta.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on aamulla paikoin sumuinen. Mahdollisesti voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja ja sää on verrattain pilvinen. Illasta alkaen luvassa on selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on noin 12-18 astetta. Yön alin lämpötila taas on noin 3-10 astetta ja paikoin esiintyy hallaa.

Lapissa on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Länsi-Lapissa esiintyy sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 11-17 astetta. Itä-Lapissa voi yöllä esiintyä hallaa.