Sää jatkuu harvinaisen lämpimänä

Vuodenaikaan nähden sää on nyt harvinaisen lämmin, mutta luvassa on myös sateita.

Lämmin sää jatkuu sunnuntaina, samalla kun hajanainen sadealue liikkuu maan pohjoisosan yli kaakkoon. Näin kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä alueen pohjoisosassa esiintyy lännestä alkaen paikoin vesisadetta, mutta illalla sää selkenee. Päivän ylin lämpötila liikkuu 2-6 asteen välillä.

Alueella on kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä lännessä myös navakkaa ja puuskaista tuulta.

Maan pohjoisosassa sää on pilvinen tai puolipilvinen. Pohjois-Lapissa esiintyy vesisadetta ja alueen eteläosassa on aamulla paikoin sumua. Päivällä koko alueella lännestä alkaen tulee vesi- tai räntäsateita ja yöllä uudestaan monin paikoin räntä- tai lumisadetta. Päivän ylin lämpötila on 1-5 asteen välillä ja yön alin nollan tiennoilla.

Alueella on kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta ja yöllä voimistuvaa länsituulta.