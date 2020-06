Sää jatkuu aurinkoisena ja lämpimänä

Lämpötila voi nousta etelässä lähes 30 asteeseen.

Sää on laajalti aurinkoinen ja lämmin koko maassa. Myös Lapissa sää lämpenee, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä. Keskiosassa saattaa esiintyä jokunen sadekuuro, mutta illasta alkaen on poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään lännessä ja etelässä 22-28 astetta ja muualla 19-22 astetta. Huomenna päivän ylin lämpötila liikkuu 20-26 asteessa. Alueella on enimmäkseen heikkoa idänpuoleista tuulta. Etelärannikolla on kohtalaista sekä puuskaista tuulta.

Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Itä-Lapissa on 15-20 astetta. Huomenna päivän ylin lämpötila liikkuu 20-26 asteessa. Tuuli on maan pohjoisosissa heikkoa.