S-ryhmä laski pikatestien hintaa

Koronaviruksen kotitestien hinta laski 4,95 euroon S-ryhmän kaupoissa.

– Hinnoittelemme koronan kotitestit siten, ettei kenenkään joulunvietto jäisi ainakaan tästä kiinni. Ministeri (Annika) Saarikon (kesk.) keskiviikkoiltana Ylellä ehdottama arvonlisäveron poistaminen kotitestien hinnasta on tervetullut ajatus ja laskisi hintaa entisestään, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo tiedotteessa.

Kaupoista löytyvä Bosonin testi on antigeenitesti, joka täyttää THL:n kriteerit. Vaikka testin tulos on varsin luotettava, kotitesti ei kuitenkaan korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä.

– (Testien) myynti on kasvanut viimeisen viiden viikon aikana selvästi. Tällä hetkellä on meneillään tähän mennessä suurin myyntihuippu. Paikoittain tuote on saattanut loppua hyllystä, mutta olemme saaneet lisää testejä varastolle ja täydennyksiä on luvassa, S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Juhani Haara kertoo.

Viimeisen viiden viikon aikana myyntimäärä on kasvanut edeltävään viiden viikon tarkkailujaksoon verrattuna peräti 267 prosenttia.

Pikatestejä on myyty S-ryhmän myymälöissä korona-aikana yli 350 000 kappaletta.