S-mobiilissa näkyi toisten ihmisten tietoja

S-Pankki sanoo suhtautuvansa pankkisalaisuuteen erittäin vakavasti.

– Tietojärjestelmien toimintaan liittynyt häiriö on aiheuttanut sen, että rajattu joukko S-mobiilin käyttäjiä on nähnyt sovelluksessaan tilapäisesti toisen pankkiasiakkaan tietoja. Häiriö rajautuu pankkitietojen näkymiseen. S-mobiili on toistaiseksi pois käytöstä, kertoo S-Pankki tiedotteessaan.

– Suhtaudumme pankkisalaisuuteen erittäin vakavasti ja olemme hyvin pahoillamme tapahtuneesta. Kaikille tiedossamme oleville asiakkaille, jota häiriö kosketti, lähetetään viesti verkkopankissa ja heitä tavoitellaan puhelimitse. Olemme myös aloittaneet keskustelut tapahtuneesta viranomaisten kanssa, kertoo S-Pankin digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja Carl-Edvard Holmberg.

S-mobiili on otettu toistaiseksi pois käytöstä ja pankki ilmoittaa heti, kun sovellus on jälleen käytettävissä.

Muut S-Pankin pankkipalvelut, kuten kortit ja verkkopankki, toimivat normaalisti.