Ryöstäjä iskee, myyjä ampuu videolla kahdeksan kertaa

Philadelphialaiseen matkapuhelinkauppaan iltapäivällä tehty ryöstön yritys ei kestänyt kauan.

Alla olevalla videolla aseistettu ryöstön yrittäjä tulee sisään liikkeen ovesta. Äänettömältä videolta ei kuulu hänen käskyään ja uhkaustaan myyjälle. Ryöstäjän tiskille heittämä esine on pussi, jonka hän kehottaa täyttämään.

Myyjä ottaa välittömästi aseen vierestään ja ampuu tulijaa. Myyjä ampuu saman tien kaikkiaan kahdeksan laukausta. Ryöstäjä kuolee.

Liike oli ryöstetty kahdesti vuoden aikana. Myyjän ase oli laillinen ja hänellä oli siihen lupa.

A would-be robber was shot dead by an employee at a Philadelphia cell phone store. The tense encounter that lasted less than 12 seconds was captured on surveillance video. The store manager was legally allowed to carry a gun. pic.twitter.com/XpORiRDNT0

— Breaking911 (@Breaking911) September 1, 2019