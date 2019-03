RV: Puolustusvoimien uusi sinko otettu käyttöön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudessa kevyessä kertasingossa on edeltäjäänsä parempi läpäisykyky ja kehittyneempi laukaisujärjestelmä.

Monelle reserviläiselle tuttu kevyt kertasinko, 66 KES 88, on korvautumassa uudella versiolla, kertoo Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki. Lehden mukaan Puolustusvoimat on jo kouluttanut varusmiehiä uuden 66 KES 12 -kertasingon käyttäjiksi.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemen mukaan uudessa panssarintorjunta-aseessa on edeltäjäänsä huomattavasti parempi läpäisykyky ja teknisesti parempi laukaisujärjestelmä. Lisäksi uuteen sinkoon on muun muassa mahdollisuus liittää heijastin- tai punapistetähtäin.

Peltoniemen mukaan uudesta aseesta on kaksi eri mallia erilaisissa taistelutehtävissä käytettäväksi.

– Ensinnäkin on ontelopanoksella varustettu panssarintorjuntaversio 66 KES12 PST, joka on tarkoitettu rynnäkkö- ja kuljetuspanssarivaunuja vastaan sekä toiseksi asutuskeskustaisteluversio 66 KES12 RAK, joka on tarkoitettu pääasiallisesti rakenteiden hajottamiseen ja niiden takana olevien kohteiden tuhoamiseen, Peltoniemi kertoo Ruotuväen haastattelussa.

Asutuskeskustaisteluun tarkoitetussa versiossa on mahdollista valita, laukeaako räjähdepanos heti kohteeseen osuttuaan vai vasta viiveellä esimerkiksi seinän läpäisyn jälkeen.

– Asutuskeskusversiolla voidaan tuhota esimerkiksi kenttälinnoitteeseen tai asutuskeskusrakenteeseen linnoittautunut asepesäke tai partio, Peltoniemi sanoo.

Uuden kertasingon panssarintorjuntaversion ammuksen luvataan läpäisevän jopa 450 millimetriä panssariterästä, kun vanhan 66 KES 88 -version läpäisykyky oli vain 350 millimetriä. Massaa uuden aseen panssarintorjuntaversiolla on 3,4 kiloa ja asutuskeskusversiolla 3,7 kiloa.