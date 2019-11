Ruut Sjöblom: Kokoomus huomioi yrittäjät

Hallitus on kansanedustajan mukaan valinnut linjan, jossa verotusta kiristetään eikä työmarkkinoiden ongelmiin puututa.

Kansanedustaja Ruut Sjöblom (kok.) on tyytyväinen, että kokoomuksen tiistaina julkaistussa vaihtoehtobudjetissa huomioidaan myös yrittäjät.

– Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esitetään keinot jopa 60 000 työpaikan luomiseen. Näin velkaantuminen saataisiin pysähtymään ja samalla kyettäisiin panostamaan tärkeisiin kohteisiin, kuten koulutukseen, toimivaan sosiaali- ja terveydenhoitoon sekä ikääntyneiden hyvinvointiin, Ruut Sjöblom toteaa.

Sjöblom muistuttaa tiedotteessaan, että tutkimusten mukaan suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset kokevat työvoimapulan yhdeksi suurimmista haasteista. Tämä yrittäjien huoli on hänen mukaansa huomioitu vaihtoehtobudjetissa. Työmarkkinoilla on myös selviä merkkejä työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmasta. Avoimien työpaikkojen määrä on korkea ja samaan aikaan työttömyyttä on paljon.

– Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa halutaan uudistaa sosiaaliturvaa niin, että työnteosta tulee nykyistä kannattavampaa. Lisäksi halutaan helpottaa työn perässä muuttamista. Esitämme myös paikallisen sopimisen laajentamista kaikkiin yrityksiin. Ulosoton suojaosuuteen ehdotetaan korotusta. Myös työttömien palveluita kehitettäisiin ja vahvistettaisiin. Nämä toimet olisi tärkeää toteuttaa yritysten kohtaaman työvoimapulan lieventämiseksi, Sjöblom painottaa.

Myös vaihtoehtobudjetin verotusta koskevat linjaukset ovat hänen mukaansa yrittäjille suotuisia. Lisäksi kokoomus esittää ansiotuloverotuksen keventämistä miljardilla eurolla, minkä lisäksi se haluaa perua polttoaineveron korotuksen. Kotitalousvähennyksen heikennys peruttaisiin, ja kokoomus olisi valmis korottamaan sitä nykytasosta yli 75-vuotiaille.

– Kokonaisuudessaan vaihtoehtobudjetissa esitetyt toimenpiteet vahvistaisivat hyvinvointia, tasa-arvoa ja turvallisuutta. Valitettavasti hallitus on kuitenkin valinnut linjan, jossa verotusta kiristetään eikä työmarkkinoiden ongelmiin puututa, vaikka nyt tarvittaisiin todellisia tulevaisuustekoja, Sjöblom huomauttaa.