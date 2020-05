Ruut Sjöblom: Henkilökohtainen konkurssi sallittava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ei ole oikein, että yrittäjät jäävät maksamaan konkurssivelkojaan vuosikymmenien ajaksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Ruut Sjöblom on tehnyt lakialoitteen henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamisesta Suomessa.

– Konkurssilainsäädäntö nykymuodossaan ei tue yrittäjyyttä eikä työllistymistä, vaan rankaisee kohtuuttomasti riskin ottamisesta. Konkurssi ja pitkäaikainen velkaloukku vaikuttavat yrittäjän elämän lisäksi myös hänen perheensä hyvinvointiin ja taloudelliseen tilanteeseen, Ruut Sjöblom toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa tarve lakimuutokselle on tällä hetkellä erityisen suuri, sillä Suomea uhkaa koronaviruksen aiheuttama taloudellinen katastrofi. Suomen Yrittäjien teettämän gallupin mukaan 76 prosenttia yrityksistä on kärsinyt epidemian aiheuttamista ongelmista ja 18 prosenttia on ajautunut maksuvaikeuksiin.

Asiantuntija-arvioiden mukaan epidemia voi pahimmillaan ajaa tuhansia yrityksiä konkurssiin ja Suomen talouden syvälle lamaan.

– Vakavarainenkin yritys voi mennä konkurssiin odottamattomien markkinoihin vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että konkurssin kokeneet menestyvät ja työllistävät paremmin saatuaan uuden mahdollisuuden. Meidän ei tule hukata tätä potentiaalia pitämällä näitä ihmisiä vuosikausia velkaloukussa, Sjöblom sanoo.

Konkurssi tulisi kansanedustajan mukaan nähdä rangaistuksen sijaan normaalina menettelynä, jolla lopetetaan tappiollinen yritystoiminta.

Konkurssin seuraukset ovat kuitenkin niin ankarat, että yrittäjät saattavat yrittää sinnitellä viimeiseen asti ja pitkittää prosessia tarpeettoman kauan. Silloin ongelmat usein kasaantuvat ja vaikeuttavat myös veloista selviytymistä.

– Ei ole oikein, että yrittäjät jäävät maksamaan konkurssivelkojaan vuosikymmenien ajaksi. Meidän täytyy mahdollistaa heille uusi alku. Tämä konkurssilainsäädännön uudistus on tarpeellinen vakaan talouden aikana, mutta erityisen tärkeä kriisiaikana, Ruut Sjöblom toteaa.