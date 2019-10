Ruut Sjöblom: Elintärkeitä yksinyrittäjiä on jo 180000

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhä useampi on 2000-luvulla valinnut elinkeinokseen yrittäjyyden.

Kansanedustaja Ruut Sjöblom (kok.) kirjoittaa yksinyrittäjien elämän helpottamisesta kokoomusnaisten sivuilla.

Sjöblomin mukaan yhä useampi suomalainen on valinnut 2000-luvun aikana elinkeinokseen yrittäjyyden. Kehitys on näyttäytynyt ennen kaikkea yksinyrittäjien määrän kasvuna. Suomessa on jo noin 180 000 yksinyrittäjää.

– Yksinyrittäjät ovat suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle elintärkeitä. Yksinyrittäjyydellä on merkittävä rooli paitsi työllistäjänä, myös monien ihmisten elämäntapana. Se tarjoaa parhaimmillaan joustavan tuottavan elinkeinon, jossa oman työn teon määrän ja tavan saa valita itse, Ruut Sjöblom toteaa.

Hänen mukaansa yrittäjyyteen liittyy kuitenkin myös riskejä ja vaikeuksia, joista tavallisten palkansaajien ei tarvitse murehtia.

– Yrittäjyys ei takaa suuria tuloja. Suomen Yrittäjien toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan melkein puolet yksinyrittäjistä tienaa alle 2000 euroa kuussa. Samassa tutkimuksessa kävi myös ilmi, että heistä joka neljäs työskentelee tavallisesti yli 50 tuntia viikossa ja vain joka viides lomailee vuosittain kuukauden tai yli. Useilla yksinyrittäjillä ei ole pääsyä työterveyshuollon piiriin. Yrittäjyyteen liittyy myös usein isoja taloudellisia riskejä ja osa velkaantuu raskaasti.

Monille yksinyrittäjille perhevapaat aiheuttavat hankaluuksia. Perhevapaat toteutuvat harvoin käytännössä: Suomen Yrittäjien mukaan joka viides yksinyrittäjinä toimivista äideistä ei pysty käyttämään perhevapaitaan ollenkaan.

– Hallitusohjelma on yksinyrittäjien näkökulmasta ristiriitainen. Siinä on hyödyllisiä tavoitteita, kuten pyrkimys arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseen 15 000 euroon. Mutta kotitalousvähennyksen pienentäminen kuitenkin osuu kipeästi moniin yksinyrittäjiin ja vähentää heidän tarjoamiensa palvelujen kysyntää, Sjöblom katsoo.

– On myös epäselvää, miten epämääräiset kirjaukset useista yrittäjille tärkeistä asioista, kuten sosiaaliturvan ja eläketurvan selvittämisestä, toteutuvat.

Kansanedustajan mielestä arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa olisi nostettava enemmän kuin hallitusohjelmassa on suunniteltu.

Lisäksi yksinyrittäjien mahdollisuuksia työterveyshuoltoon ja sosiaaliturvaan olisi lisättävä, konkurssilainsäädäntöä uudistettava inhimillisemmäksi, työntekijän palkkaamista olisi helpotettava ja paikallinen sopiminen sallittava kaikille yrityksille.