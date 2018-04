Ruplan arvo syöksyy 1990-luvun hirmutahtia

Venäjän ruplan arvon romahdus on kovempi kuin Krimin valloituksen aikana.

Venäjän ruplan arvo on jatkanut ennätyksellistä pudotustaan tällä viikolla. Ruplan arvo laski suhteessa dollariin neljä prosenttia maanantaina ja tiistaina. Keskiviikkona aamulla valuutan arvo oli laskenut suhteessa dollariin jo liki kaksi prosenttia.

Ruplan luisun takana on epävakaa maailmanpoliittinen tilanne ja erityisesti Yhdysvaltojen tuoreet talouspakotteet, jotka kohdistuvat Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluviin päättäjiin ja talousvaikuttajiin sekä heidän yhtiöihinsä.

Financial Timesin mukaan rupla on matkalla kohti surkeinta viikkoaan sitten vuoden 1999. Valuutan arvon romahdus on ollut nopeampi kuin Krimin valloituksen aikaan vuonna 2014.

Venäjän keskuspankki on pyrkinyt rauhoittelemaan tilannetta. Sen mukaan Venäjän talouden vakaus ei ole uhattuna. Keskuspankki on ilmoittanut ryhtyvänsä tarvittaessa toimenpiteisiin.

The rabid Russian #ruble is now in freefall and on track for its worst week since…. 1999 pic.twitter.com/njJSnoZMEU — Jason Corcoran (@jason_corcoran) April 11, 2018

Oh boy! #Ruble decline intensifies as #Trump states:' Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War.' pic.twitter.com/udCWkC1vmZ — jeroen blokland (@jsblokland) April 11, 2018