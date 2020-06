Ruotsista Suomeen tullut ihmeissään Ylellä: Karanteenia ei edes mainittu

Rajavartijat eivät maininneet karanteeniohjeesta.

Ruotsissa asuva suomalaisperhe palasi hiljattain autolautalla kesäksi takaisin kotimaahan. Perheenisä Viktor Andersson kertoo Ylelle yllättyneensä Suomen päässä siitä, miten helposti ja nopeasti maahantuloprosessi hoitui.

Turun satamassa rajavartija ainoastaan tarkasti perheen passit. Sitten matka jatkui. Andersson ihmettelee, ettei karanteenista mainittu yhtään mitään.

– Se oli nopea prosessi, jossa oli oikeastaan kyse vain siitä, että näytimme olevamme Suomen kansalaisia, ja sitten olimme vapaita jatkamaan matkaa, Viktor Andersson sanoo.

Ruotsin koronatilanne on pohjoismaissa poikkeuksellinen ja tartuntojen määrä on aivan eri tasolla Suomeen verrattuna. Andersson on sitä mieltä, että matkustajia olisi ollut tämän takia aiheellista muistuttaa karanteenisuosituksista. Hänen mukaansa ihmiset voivat luulla, että säännöissä on tapahtunut muutoksia.

Länsi-Suomen merivartioston johtokeskuksen varapäällikkö Niklas Guseff kertoo Ylelle, ettei rajavartijoilla ole minkäänlaista pakkoa muistuttaa ihmisiä karanteenista. Hän huomauttaa myös, että kyse on THL:n suosituksesta eikä laista.

Guseffin mukaan ohjetta on kuitenkin noudatettava. Hän sanoo, että ulkomaalaisten kohdalla rajaprosessi kestää pidempään ja näissä oloissa myös karanteeni ”otetaan suuremmalla todennäköisyydellä puheeksi”.

Ruotsista tuleville suositellaan Suomessa yhä omaehtoista kahden viikon karanteenia. Toistaiseksi karanteenia ei suositusten mukaan tarvita, jos saavutaan Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta tai Liettuasta.

Anderssonin perhe noudatti ohjetta.