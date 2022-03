Ruotsista lähtenyt satoja Ukrainan sotaan – Suomen viranomaiset vaikenevat

Ukrainaan on lähtenyt vapaaehtoisia sotilaita muista maista taistelemaan Venäjää vastaan sen jälkeen, kun maan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti maanantaina uudesta legioonasta, joka koostuu ulkomailta saapuvista kansainvälisistä taistelijoista.

– Olemme saaneet jo tuhansia pyyntöjä ulkomaalaisilta, jotka haluavat liittyä venäläisten miehittäjien vastarintaan ja suojella maailman turvallisuutta [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin hallinnolta, Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maliar ilmoitti Twitterissä.

Mediatietojen mukaan esimerkiksi Ruotsista on lähtenyt Ukrainaan jopa satoja vapaaehtoisia.

Verkkouutiset kysyi ulkoministeriöltä, sisäministeriöltä ja Suojelupoliisilta, kuinka paljon Suomesta on lähtenyt vapaaehtoisia Ukrainaan taistelemaan.

Sisäministeriö ohjasi kääntymään ulkoministeriön ja Suojelupoliisin puoleen. Ulkoministeriön mukaan sillä ei ole tiedossa, kuinka paljon suomalaisia on lähtenyt sotimaan Ukrainaan.

Ulkoministeriö kehottaa tällä hetkellä välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle.

Suojelupoliisista (Supo) kerrotaan, että se ei pysty tässä vaiheessa arvioimaan tarkkoja määriä.

– Tarkkoja määriä emme pysty tässä vaiheessa arvioimaan. Suojelupoliisi ei seuraa lähtökohtaisesti konfliktialueille hakeutuvien määrää.

– Konfliktialueille matkustaminen kiinnostaa Suojelupoliisia erityisesti silloin, jos lähtijät kannattavat jotakin ääri-ideologiaa sekä pyrkivät kartuttamaan taistelukokemusta ja kohottamaan kykyä väkivaltaan, Suposta kerrotaan.

Suojelupoliisin mukaan Ukraina on kutsunut omia kansalaisiaan palaamaan maahan ja osallistumaan yleiseen liikekannallepanoon. Ukraina on kutsunut myös muiden maiden kansalaisia liittymään puolustussotaan Venäjää vastaan.

Verkkouutiset on kysynyt asiasta myös Ukrainan suurlähetystöltä Helsingissä. Lähetystö ei ollut vielä vastannut tiedusteluun tämän jutun julkaisuhetkellä.

“President Zelenskyy announced creation of a new unit named "International Legion".We already have thousands requests from foreigners, who want to join the resistance to the 🇷🇺 occupiers and protect the world security from Putin regime"-Hanna Maliar – Deputy Minister of Defence

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022