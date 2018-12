”Ruotsissa uudet vaalit 50 prosentin todennäköisyydellä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukholman yliopiston valtio-opin professorin mukaan tapahtumia Ruotsin politiikassa on vaikea ennustaa.

Ruotsin parlamentin äänestys Stefan Löfvenin pääministeriydestä viivästyy. Äänestys oli tarkoitus pitää keskiviikkona 5.12.

Puhemies Andreas Norlenin oli määrä nimittää Löfven virallisesti pääministeriehdokkaaksi maanantaina. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Löfvenin oli määrä kertoa maanantaihin mennessä hallituspohjaesityksensä. Hän ilmoitti kuitenkin tarvitsevansa lisäaikaa.

Stefan Löfven antaa esityksensä aikaisintaan keskiviikkoaamuna. Uusi äänestysajankohta ei ole tiedossa.

Vaikea poliittinen tilanne on herättänyt vaatimuksia uusien vaalien järjestämisestä. Tukholman yliopiston valtio-opin professori Tommy Möllerin mukaan on hyvin vaikea ennustaa, mitä on luvassa

− Luulen, että todennäköisyys uusille vaaleille on 50-50, Tommy Möller sanoo SVT:lle.

Jos uudet vaalit järjestettäisiin, SDP olisi Möllerin mukaan todennäköinen menestyjä.

− Olemme huomanneet, että allianssin tilanne syksyllä on ollut melko sekava, hän sanoo.

Vaatimuslistoja Stefan Löfvenille

Keskeisessä asemassa Löfvenin onnistumisen kannalta on porvariallianssiin kuuluvat keskusta ja liberaalit. Kummatkin ovat antaneet hänelle omat vaatimuslistansa siitä, mitä hallitusyhteistyö sosiaalidemokraattien kanssa edellyttäisi.

Keskustan puheenjohtaja Annie Lööf on kertonut, että keskusta ei lähde demarivetoiseen hallitukseen mutta voi äänestää parlamentissa tyhjää, mikä edesauttaisi Löfvenin läpimenoa.

Porvaripuolueiden esittämät vaatimuslistat sisältävät SDP:n kannalta epämieluisia aiheita, kuten verokevennyksiä ja työmarkkinoiden joustavoittamista. Vaatimuksia yhteistyölle Löfven on saanut myös punavihreästä blokista.

Aftonbladetin tekemän selvityksen mukaan valtaosa liberaalien ja keskustan äänestäjistä päästäisi Löfvenin pääministeriäänestyksessä läpi. Kyselyyn vastanneista keskustan ja liberaalien tukijoista 64 prosenttia olisi Löfvenin tukemisen kannalla.

Kolmasosa keskustan ja liberaalien äänestäjistä suhtautuu Löfvenin pääministeriyteen kuitenkin kielteisesti.

Kyselyyn vastanneista maltillisen kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja ruotsidemokraattien äänestäjistä 90 prosenttia on Löfvenin pääministeriyttä vastaan. Kaikkiaan kyselyyn vastanneet jakautuvat melko lailla puoliksi sen suhteen, suhtautuvatko Löfvenin pääministeriyteen myönteisesti vai kielteisesti.

Samalla kun Löfven pyrkii saamaan hallituksen kasaan keskustan ja liberaalien tuella, pyrkii porvariallianssin maltillinen kokoomus ja kristillisdemokraatit rohkaisemaan omiaan porvariyhteistyöhön. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch Thors ovat vedonneet blokkikumppaneihinsa keskustaan ja liberaaleihin, että heidän esittämänsä porvarillinen politiikka onnistuu paremmin porvari- kuin demarivetoisessa hallituksessa.

Pattitilanne jatkuu

Ruotsin parlamenttivaaleista on aikaa lähes kolme kuukautta. Hallituksen muodostamista ovat Löfvenin lisäksi yrittäneet niin kokoomuksen Kristersson kuin keskustan Lööf.

Ulf Kristerssonin pääministeriys kaatui parlamentin äänestyksessä marraskuussa. Liberaalit ja keskusta äänestivät kokoomusjohtajaa vastaan, koska Kristerssonin esittämä hallituspohja olisi edellyttänyt ruotsidemokraattien tukea.

Puhemies voi esittää pääministeriä parlamentille neljä kertaa. Jos yksikään esitys ei saa parlamentin hyväksyntää, on edessä automaattisesti uudet vaalit.