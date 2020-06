Ruotsissa professori ylistää Suomea: Olemme sokeita ja kuuroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntatautien asiantuntija kehuu Suomen koronastrategiaa.

Uppsalan yliopiston tartuntatautien professori Björn Olsen moittii Expressenin haastattelussa Ruotsin koronastrategiaa.

Olsen vastaa Ruotsin entisen valtionepidemiologin emeritusprofessori Johan Giesecken toukokuussa esittämään arvioon, jonka mukaan muut Pohjoismaat ottaisivat Ruotsin kiinni kuolemantapausten lukumäärässä ennemmin tai myöhemmin.

– Heillä (Suomella, Norjalla ja Tanskalla) on vain muutama yksittäinen kuolemantapaus. Mutta he eivät saa Ruotsia kiinni tapausten lukumäärän suhteen. Se on aivan mahdotonta, Björn Olsen toteaa Expressenille.

Hänen mukaansa Ruotsi on osoittanut ”sokeutta ja kuuroutta” analyyseissään. Ruotsalaisprofessori kertoo ajattelevansa, että esimerkiksi Suomi on menestynyt paremmin strategiassaan:

– Suomi on aikuisten Ruotsi.

Björn Olsenin mukaan Ruotsissa valtion ja alueiden pitäisi tehdä aggressiivisesti töitä tartuntojen hillitsemisen eteen. Myös testausta pitäisi hänen mukaansa lisätä.

– Testaa, jäljitä, testaa, jäljitä, Olsen toistaa.

Ruotsissa on tällä hetkellä lähes 59 000 vahvistettua koronavirustapausta. Kuolleita on noin 5 100. Suomessa vastaavat luvut ovat 7 144 ja 327.