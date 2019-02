Ruotsissa paljastui ”salainen verkosto” – useita pidätyksiä, mukana sotilaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tapaus on johtanut jo yhden korkean upseerin eroon Ruotsin laivastosta.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon kerrotaan tutkivan erikoista tapausta, johon liittyy kymmeniä epäiltyjä ympäri maata.

Tapauksen yksityiskohdista ei ole kerrottu juuri mitään julkisuuteen. Ruotsalaismedian mukaan viranomaiset ovat selvittäneet ”salaista verkostoa”, jonka uskotaan ”uhanneen kansallista turvallisuutta”. Epäiltyjä on kuulusteltu ainakin Tukholmassa, Malmössä, Göteborgissa, Örebrossa ja Alingsåsissa.

Syyttäjä Mats Ljungqvist on todennut vain, etteivät verkostoa koskevat rikosepäilyt liity terrorismiin.

Aftonbladetin mukaan useita henkilöitä on pidätetty ja tapauksesta on ilmoitettu sosiaalidemokaattien puolustusministeri Peter Hultqvistille. Epäiltyjen joukossa on sekä asevoimien henkilöstöä että siviilejä.

Asian tutkinnan kerrotaan alkaneen jo vuonna 2017. Se on johtanut jo yhden korkea-arvoisen upseerin eroamiseen Ruotsin laivastosta helmikuussa. Puolustusministeri Hultqvist on kieltäytynyt kommentoimasta tapauksen yksityiskohtia julkisuuteen.