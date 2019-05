Ruotsissa otettu lyhyen ajan sisällä kiinni kolme imaamia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinniotettujen on epäilty olevan uhka Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle.

Ruotsissa on lyhyen ajan sisään otettu kiinni kolme imaamia, kertoo Expressen. Syynä kiinniottoihin on ollut, että kiinniotettujen on epäilty olevan uhka Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle.

Viimeisimpänä Säpo on ottanut kiinni Västeråsin imaami Fekri Hamadin. Ruotsin maahanmuuttovirasto vahvistaa kiinnioton.

52-vuotias Fekri Hamad on aiemmin vedonnut, että hänen läheinen ystävänsä, aiemmin pidätetty Gävlen imaami Abo Raad vapautettaisiin. Säpo otti Abo Raadin ja hänen 34-vuotiaan poikansa kiinni 25. huhtikuuta. Abo Raadin on pelätty suunnittelevan terroristista tekoa.

Kolmas kiinniotettu on Expressenin tietojen mukaan imaami Hussein Al-Jibury. Hänen kiinniottonsa on tapahtunut toukokuun alussa.

Säposta kommentoidaan, ettei se vahvista yksittäisten henkilöiden säilöönottoja.

− Yleisesti turvallisuuspoliisin tehtävä on suojella Ruotsia ja demokratiaa. Kevään aikana Säpolla on ollut useita toimia sellaisia henkilöitä vastaan, joilla on johtava rooli radikalisoitumisessa, kertoo Säpon tiedottaja Gabriel Wernstedt.

Terroritutkija Magnus Ranstorpille Fekri Hamad on tuttu. Hamadin nimi on mainittu Ruotsin puolustusministeriön salafistiraportissa ”yhtenä Ruotsin kovimmista salafisteista”. Fekri Hamadilla on eri lähteiden mukaan ollut suunnitelma luoda Västeråsiin salafistinen keskus.

− Säpo haluaa kiinniotoillaan rajoittaa radikaalien toimijoiden määrän kasvua Ruotsissa, Ranstorp arvioi.

Jos Säpo katsoo henkilön, joka ei ole Ruotsin kansalainen, olevan uhka kansalliselle turvallisuudelle, se voi toteuttaa erityistoimenpiteitä, kuten maastakarkoituksen. Lopullisen päätöksen antaa maahanmuuttovirasto ja tarvittaessa valitustapauksissa maan hallitus.