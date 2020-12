Ruotsissa Nato-käänne: Jääkö Suomi yksin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja toivoo avointa keskustelua Nato-kysymyksestä.

Ruotsidemokraattien mielenmuutos Nato-kysymyksessä merkitsee historiallista käännettä länsinaapurissa. Svenska Dagbladetin mukaan Nato-jäsenyyttä perinteisesti vastustanut puolue on nyt sitä mieltä, että Ruotsin tulisi pitää auki mahdollisuutta liittyä puolustusliittoon, eli niin sanottua ”Nato-optiota”. Linjausta perustellaan muun muassa sillä, että optio on Suomellakin.

Ruotsidemokraattien linjanmuutoksen myötä Ruotsin valtiopäivien enemmistö on nyt Nato-option kannalla. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, mitä konkreettisia poliittisia seurauksia kannan kääntymisellä on.

Ruotsin nykyinen demarijohtoinen hallitus paalutti viime vuoden tammikuussa heti valtaan noustuaan, ettei maa tule hakemaan Naton jäsenyyttä tällä hallituskaudella.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen toivoo Ruotsin tilanteen avaavan keskustelua Suomessa. Hän varoittaa yksin jäämisestä.

– Tässä taitaa käydä niin, että olemme pian yksin täällä kainalossa. Nyt Suomessa pitää avata avoin keskustelu siitä, että emme jää yksin, Heinonen sanoo Twitterissä.

