Ruotsissa kesällä suurharjoitus: ”Venäjä seuraa mielenkiinnolla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomikin osallistuu kesäkuun Baltops 2019-harjoitukseen.

Naton, Suomen ja Ruotsin Baltops 2019-suurharjoitus järjestetään kesäkuussa Etelä-Ruotsin Skånessa, kertoo Expressen. Kyseessä on suurin sotaharjoitus alueella vuosikymmeniin, ja lehti kertoo yhteensä 44 sota-aluksen ja 12 000 sotilaan osallistuvan vajaat kaksi viikkoa kestäviin harjoituksiin.

Suomi, Ruotsi ja 16 Nato-maata tulevat kesäkuussa harjoittelemaan muun muassa ilmapuolustusta, miinanraivausta sekä sukellusveneiden paikantamista.

Juhannukseksi suunnitellaan jopa 500 sotilaan maihinnousua Skåneen, niin mereltä kuin ilmasta.

Lehden haastatteleman Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun ex-opettajan, everstiluutnantti Jan Forsbergin mukaan suurharjoituksella on myös symboliarvoa, varsinkin Venäjän suuntaan.

– Maailmantilanne on huomattavasti jännitteisempi tällä hetkellä. Iran ja USA ovat sodan partaalla, ja Nato harjoittelee yhä enemmän. He tietävät, että Lähi-idässä syttyvä konflikti voi levitä Eurooppaan, Forsberg arvioi.

Venäjä on aikaisemmin häirinnyt Ruotsissa järjestettyjä Nato-harjoituksia.

– He tulevat aktivoitumaan, mutta kysymys on siitä, haluavatko he esiintyä vihamielisesti tai pidättyväisemmin. Mutta venäläiset tulevat seuraamaan tätä suurella mielenkiinnolla, Forsberg toteaa Expressenille.