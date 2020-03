Ruotsissa jo 168 koronatapausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaiset tiedottivat uusista tartunnoista sunnuntaina.

Ruotsissa on sunnuntaihin mennessä todettu jo 168 koronatapausta, kertoo Expressen. Näistä 102 on Tukholman alueelta, jossa viimeisin tartunta vahvistettiin sunnuntaina. Kyseinen potilas on vastikään palannut ulkomailta, mutta hän ei ole vieraillut riskialueella.

Ruotsissa on vahvistettu sunnuntaina lisäksi yksi sairastunut Uppsalassa ja viisi Skånessa.

Useimmat Ruotsissa havaitut virustartunnat on jäljitetty riskialueeksi luettuun Pohjois-Italiaan.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell kommentoi Svenska Dagbladetille perjantaina, ettei korona ole ”klassinen pandemia”. Tegnellin mukaan virus vaikuttaisi keskittyvän tietyille alueille, kuten Pohjois-Italiaan tai Kiinan Wuhaniin.