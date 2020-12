Ruotsissa ihmetellään koronavyöryä: Tätä emme odottaneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanterveysviraston osastopäällikön mukaan virus on ollut ovelampi kuin uskottiin.

Lähes yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta kertoo noudattavinsa koronavirusrajoituksia ja -ohjeita. Näin kertovat Ruotsin turvallisuusvirasto MSB:n toteuttaman kyselyn tulokset.

Siitä huolimatta tartunnat leviävät maassa voimakkaasti.

Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin osastopäällikkö Karin Tegmark Wisellin mukaan uusien tapausten määrä on seurausta siitä, että ihmiset tapaavat toisiaan liian paljon. Tapaamisia tulisi hänen mukaansa edelleen vähentää.

Tartuntojen määrä on kasvanut Ruotsissa kiihtyvästi viimeisen parin kuukauden ajan. Samaan aikaan kansanterveysvirasto ja hallitus ovat tiukentaneet rajoitustoimia useampaan kertaan.

Karin Tegmark Wisell huomauttaa, että valtaosa tartunnoista tapahtuu kotona. Koska kohtaamisia samassa taloudessa asuvien kanssa ei voi välttää, rajoitustoimien vaikutus näkyy hänen mukaansa viiveellä.

Dagens Nyheter kysyy Tegmark Wiselliltä, olisiko syksyllä pitänyt olla käytössä joitakin muita rajoitustoimia.

− Koko ajan on ollut ohjeistusta, miten tulisi käyttäytyä. Mutta koska tartuntoja on levinnyt yhä enemmän, on rajoituksia pitänyt tiukentaa, ja näin olemme tehneet, hän vastaa.

Onko virus ollut ovelampi kuin aiemmin on uskottu?

− Kyllä, se on ollut sillä tavoin ovelampi, että on ollut hyvin vaikeaa ennustaa kehitystä.

Tegmark Wisellin mukaan on huomattu, että leviäminen voi muuttua erittäin nopeasti.

− Tartuntoja voi olla yhteiskunnassa vähän, mutta olosuhteet voivat yhtäkkiä muuttua jotenkin suotuisammaksi viruksen leviämiseen. Kasvu on ollut erittäin nopeaa, emme odottaneet sitä. Olimme uskoneet hieman hitaampaan kulkuun.

Ruotsissa on todettu yli 313 000 koronavirustartuntaa ja yli 7300 virukseen liittyvää kuolemaa.