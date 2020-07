Ruotsissa aletaan jakaa maskeja linja-autoissa

Skånen lääninhallinnon omistama linja-autoyhtiö ryhtyy maskien jakoon The Localin mukaan alkavalla viikolla. Yhtiö ei vaadi asiakkailta maskia, mutta kausilipun haltijat saavat sellaisen halutessaan ilmaiseksi.

Skånetrafiken toteaa lausunnossaan kahden toimenpiteen lisäävän turvan tunnetta. Ensimmäinen on istuminen busseissa samansuuntaisesti. Toinen on suun suojaaminen, joka osoittaa huomaavaisuutta toisia kohtaan julkisella liikenteellä matkustaessa.

Maskeja jaetaan enintään kaksi ihmistä kohden Skånetrafikenin palvelukeskuksista Malmössä, Lundissa, Kristianstadissa ja Helsingborgissa.

We are now getting new evidence of how useful masks are every DAY. Practically every civilized country has a mask mandate for public transport. Bloody TEXAS has it. But Finland, Alabama and Mississippi don’t.

— Tero Kuittinen (@teroterotero) July 11, 2020