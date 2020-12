Ruotsin virusluku nyt jopa tuplasti muuta Eurooppaa suurempi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirus on levinnyt väestöön suhteutettuna laajemmin kuin esimerkiksi Espanjassa.

Koronaviruksen toinen aalto ei ole osoittanut kuihtumisen merkkejä Ruotsissa, jossa uusia tautitapauksia on vahvistettu marras–joulukuussa jopa yli 7 000 kappaletta päivässä.

Covid-19-infektioita on todettu maassa yhteensä 278 912 ja kuolemantapauksia 7 067 kappaletta. Expressen-lehden mukaan Ruotsin tilanne on monin paikoin Euroopan pahimpia.

Terveysviranomaisten mukaan kaikki epidemian mittarit osoittavat nyt väärään suuntaan, sillä infektioiden määrä jatkaa edelleen jyrkkää kasvua. Tauti on iskenyt rajusti moniin kouluihin, joissa jopa kolmasosa työntekijöistä on sairastunut koronaan. Kansalaisille on tiedotettu tilanteen vakavuudesta muun muassa tekstiviesteillä.

Ruotsissa päivittäisten kuolemantapausten keskiarvo on noussut kuukaudessa noin kahdestatoista yli viiteenkymmeneen. Luku on silti kevättä matalampi, jolloin Covid-19-kuolemia kirjattiin pahimmillaan yli sata päivässä.

Väestöön suhteutettuna Ruotsin koronatilanne on heikompi kuin monissa Keski-Euroopan aiemmissa epidemiakeskuksissa. Euroopan tautikeskuksen mukaan kahden viikon ilmaantuvuusluku on Ruotsissa 698, Italiassa 530, Britanniassa 317, Ranskassa 227 ja Suomessa 109.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell on edelleen väheksynyt kasvomaskien käytön merkitystä. Hän arvioi aiemmin, että Ruotsi olisi muun muassa Suomea paremmin turvassa epidemian toiselta aallolta kevään aikana syntyneen suojavaikutuksen ansiosta.