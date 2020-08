Ruotsin vihreät kannatuskriisissä, puheenjohtaja eroaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Isabella Lövin toivoo uuden puheenjohtajan antavan huonoissa kannatusluvuissa rypevälle puolueelle uuden alun.

Ruotsin varapääministeri, ympäristöpuolueen puheenjohtaja Isabella Lövin on keskiviikkona ilmoittanut jättävänsä politiikan. Syyksi päätökselleen Lövin kertoo Facebook-päivityksessään, että puolueessa on nyt aika antaa tilaa uudelle naispuheenjohtajalle.

− Nyt, kun olen ollut politiikassa 12 vuotta ja neljä vuotta puolueen puheenjohtajana poliittisesti kuohuttavassa tilanteessa ja kun seuraaviin vaaleihin on kaksi vuotta, on minun aika päättää, kuinka kauan aion jatkaa. Päätökseni tänään perustuu siihen, haluanko antaa kaikkeni politiikalle seuraavaksi viideksi vuodeksi vai mahdollisuuden uudelle naispuheenjohtajalle, joka voi yhdessä Per Bolundin kanssa antaa puolueelle uuden alun, Isabella Lövin kertoi Facebook-päivityksessään.

Päätös ei hänen mukaansa ollut helppo.

− Mutta se oli oikea. Kaipaan enemmän aikaa perheeni ja kirjoittamisen parissa. Lisäksi uskon, että on monia hyviä naisedustajia, joilla on mahdollisuus antaa puolueelle uutta voimaa.

Ruotsin ympäristöpuolueella on kaksi puheenjohtajaa: mies ja nainen. Isabella Lövin valittiin tehtävään vuonna 2016 ja Per Bolund vuonna 2019.

Lövin kommentoi Aftonbladetille jättävänsä tehtävänsä tässä kohtaa, jotta puolueella on aikaa valita uusi naispuheenjohtaja hyvissä ajoin ennen vuoden 2022 vaaleja. Hänen mukaansa uusi puheenjohtaja valittaisiin ensi vuoden alussa, mihin asti hän jatkaisi puoluejohtajan ja ministerin tehtävissä.

Stefan Löfvenin (sd.) hallituksen varapääministerinä ja ympäristöministerinä toimiva Lövin on aiemmin toiminut muun muassa europarlamentaarikkona.

Ympäristöpuolueen kannatus Ruotsissa on ollut viimeisimmissä kannatusmittauksissa alle neljä prosenttia. Puolueen kannatus putosi vuoden 2018 vaaleissa 4,4 prosenttiin, kun se edellisissä vaaleissa oli 6,9 prosenttia.

Koronakriisin alla arvostelun kohteeksi on joutunut erityisesti kulttuuri- ja urheiluministeri Amanda Lind, joka ei tapahtuma-alan mukaan ole tukenut tarpeeksi alaa vaikeassa kriisitilanteessa.

Vi kan aldrig ta demokratin för given. Makt ska inte ärvas eller tillkämpas med våld, utan att den ska vara till låns,… Posted by Isabella Lövin on Wednesday, August 26, 2020