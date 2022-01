Ruotsin ulkoministeri: Mitä Nato-optio edes tarkoittaa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ann Linden mukaan Ruotsi ei ole luopumassa linjastaan.

Suomen tavoin myös ruotsalainen Nato-keskustelu on käynyt viime aikoina kuumana. Ruotsissa etenkin porvaripuolueet ovat kehottaneet maan sosiaalidemokraattista hallitusta tarkistamaan turvallisuuspoliittista linjaansa, ja kääntymään niin sanotun Nato-option taakse.

Hallitus ei ole Nato-optiolle kuitenkaan lämmennyt. Lauantaina puolustusministeri Peter Hultqvist vakuutti Ruotsin pitävän kiinni sotilaallisesta liittoutomattomuudesta. Hultqvistin mukaan käännös Ruotsin linjassa uhkaisi horjuttaa turvallisuustilannetta entisestään.

Tutkija Björn Fägersten on luonnehtinut Ruotsin turvallisuuspoliittista linjaa ”polkuriippuvuudeksi”.

Ulkoministeri Ann Linde asettaa sanansa hieman ministerikollegaansa maltillisemmin. Svenska Dagbladetin haastattelussa Linde toteaa Ruotsin pidättävän itsellään toimintavapauden turvallisuuspolitiikassa. Kokonaan Linde ei siis sulkisi Nato-jäsenyyttä pois.

Suomen kaltaiseen Nato-optioon Linde suhtautuu kuitenkin suurella varauksella. Ruotsi ei ole muuttamassa turvallisuuspoliittisia perusratkaisujaan, hän sanoo Hultqvistin tavoin.

– Suomella on ollut Nato-optio yli 25 vuotta. Jos me ottaisimme option käyttöön, koettaisiin sen muuttavan turvallisuuspoliittista linjaamme, ja se johtaisi toimiin useissa maissa. Sitä me emme halua, Linde sanoo.

Linden mukaan on lisäksi epäselvää, mitä Nato-optio varsinaisesti tarkoittaa.

– Mielestäni sen kannattajat saavat vastata siihen. Hehän eivät ole yksimielisiä edes Nato-jäsenyydestä. Nato-optio on heille sitä sun tätä.

– Mielestäni se on hyvin epäselvää. Haluan ennustettavuutta ja vakautta, Linde sanoo lehdelle.