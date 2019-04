Ruotsin ulkoministeri: ISIS-lapset kotiin, jos mahdollista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsi tekee Margot Wallströmin mukaan tiivistä yhteistyötä Syyriassa asuvien lasten auttamiseksi.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström (sd.) kirjoittaa Facebookissa Ruotsin hallituksen työskentelevän nyt intensiivisesti, jotta Syyriassa asuvat lapset, joilla on yhteyksiä Ruotsiin, saavat avun.

− Ei ole epäilystäkään, etteikö hallitus tekisi kaikkensa näiden lasten eteen. Heidät pitäisi mahdollisuuksien mukaan tuoda Ruotsiin, Margot Wallström kirjoittaa.

Hänen mukaansa Syyriassa asuvat lapset ovat erilaisissa tilanteissa.

− Toiset ovat orpoja, toisten vanhemmat ovat pidätettyinä yhteyksistä Isisiin. On vaikeaa löytää ruotsalaisia, jotka ovat voineet syntyä paikan päällä. Suurimmalla leirillä on 76 000 ihmistä. On äärimmäisen tärkeää, että asiaa hoidetaan lasten etua ajatellen.

Wallströmin mukaan kansainvälisten toimijoiden, Ruotsin viranomaisten ja Ruotsin kuntien, jotka voivat olla lasten vastaanottajina, on tehtävä yhteistyötä.

− Hallitus on tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, jotta toimimme yhdessä ja samalla tavalla, hän sanoo.