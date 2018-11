Ruotsin Ulf Kristersson VU:lle: Edessä voi olla uudet vaalit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan mukaan Ruotsin pattitilanteen avaaminen vaatisi kannanmuutoksia.

Ruotsin maltillisen kokoomuksen eli moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson pitää Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norlénin päätöstä ainoana tapana ratkaista hallitusneuvottelujen pattitilanne. Norlén ilmoitti maanantaina, ettei edellytyksiä hallitustunnustelujen jatkamiselle ole ja esitti Kristerssonia pääministeriksi. Valinta vaatii valtiopäivien tuen.

– Vaalipäivää seurannut prosessi on ollut pitkä. Tilanne on lukossa ja meillä ei ole ratkaisua. Tässä on ruvettava tekemään asioita, joilla lukkoja avataan, Ulf Kristersson toteaa Verkkouutisille EPP:n suurkongressissa Helsingissä.

Valtiopäivät äänestää Kristerssonin nimityksestä keskiviikkona.

– Saatan voittaa – ja toivon, että voitan. Se olisi merkki siitä, että neljä allianssin puoluetta on saanut pakettinsa kasaan, Ulf Kristersson sanoo.

Kristerssonin on kyettävä kertomaan puhemies Norlénille maanantaina, mitä puolueita hänen hallituksessaan olisi. Kristersson haluaisi moderaattien hallituskumppaneiksi koko allianssin. Mukaan olisi siis saatava kristillisdemokraattien lisäksi myös keskusta ja liberaalit.

– Olen sanonut liberaaleille ja keskustalle, että haluan ajaa neljän allianssipuolueen politiikkaa, riippumatta siitä ovatko he muodollisesti hallituksessa vai eivät.

Ulf Kristerssonin mukaan äänestystilanne vaikuttaa kuitenkin vielä toistaiseksi siltä, ettei pääministerinpaikkaa ole luvassa. Mikäli Kristersson ei voita äänestystä, on seuraavaksi vaihtoehdoksi uumoiltu sosialidemokraattien Stefan Löfveniä. Jos häntäkään ei valita, on puhemiehellä Kristerssonin mukaan jäljellä enää kaksi yritystä.

– Jos hän epäonnistuu neljä kertaa on edessä uudet vaalit. Silloin tilanne on vakava, Ulf Kristersson toteaa.

– Kukaan ei halua sitä, mutta tätäkään ei voi sulkea pois. Jos ihmiset ja puolueet eivät muuta tämänhetkisiä kantojaan, päädytään ylimääräisiin vaaleihin, hän jatkaa.

Ruotsin tasainen vaalitulos ja punavihreän ja porvariblokin haluttomuus lähteä hallitukseen ruotsidemokraattien kanssa on ajanut Ruotsin hallitusneuvottelut vaikeaan pattitilanteeseen. Sekä Ulf Kristersson että Stefvan Löfven ovat vuorollaan yrittäneet muodostaa hallitusta.