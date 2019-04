Kai Mykkänen: Ei Ruotsin kaltaisia lähiöiden ongelmia Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan lähiöpoliisitoiminta ennaltaehkäisee ongelmia.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) pitää tärkeänä sitä, että tälle vuodelle sovitut lisäykset lähiöpoliiseille, harvaan asutuille alueille ja nettipoliisille saavat jatkoa.

Valtioneuvoston tällä viikolla hyväksymä vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelma sisältää 1,9 miljoonan euron lisäyksen nettipoliisitoimintaan, 3,3 miljoona poliiseille harva-alueille ja poliisin kannalta haasteellisille alueille sekä 2,5 miljoonan euron lisäyksen lähipoliisitoimintaan.

– Tämä on ratkaiseva päätös, sillä nyt kun rahoitus on turvattu pidemmällä tähtäimellä, voimme saada näihin erityisen tärkeisiin poliisitehtäviin päteviä hakijoita, sisäministeri Mykkänen sanoo.

Julkisen talouden suunnitelma toimii pohjana seuraavan hallituksen budjettivalmistelulle.

– Nyt tehdyin päätöksin pääsemme onneksi siihen, että vielä ensi vuoden osalta pystymme pitämään kiinni poliisien vuoden 2019 määrästä eli noin 7 300 poliisista. Tämän jälkeen tarvitaan kuitenkin lisää päätöksiä, jotta poliisien määrän myönteinen kehitys voidaan turvata, Mykkänen sanoo.

– Kokoomus lähtee siitä, että hallitusneuvotteluissa voimme lisätä poliisien määrää edelleen useilla sadoilla.

Sisäministerin mukaan lähiöpoliiseilla ja Ankkuri-toiminnalla voidaan ennaltaehkäistä ongelmia. Lähiöpoliisit toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Ankkurit puolestaan pyrkivät puuttumaan ennaltaehkäisevästi erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymiseen yhdessä poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön sekä koulujen kanssa.

– Haluamme tarttua asioihin ennaltaehkäisevästi, jottei Ruotsin tyyppinen lähiongelma leviä Suomeen. Yksi selvä oppi Ruotsista on, että oikeusvaltion on oltava vahvasti läsnä. Poliisin ja sosiaalityöntekijöiden yhteiset ankkuritiimit ovat jo saaneet aikaan tuloksia nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemisessa eri puolilla maata, ja tätä työtä on jatkettava, toteaa Mykkänen.

Poliisille annettiin lisäksi 1,6 miljoonan lisämääräraha seksuaalirikosten torjuntaan ja ennalta estävän työn vahvistamiseen internetissä. Tällä mahdollistettiin kahden nettipoliisin palkkaaminen jokaiselle poliisilaitokselle sekä Keskusrikospoliisin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan vahvistaminen.

– Meidän on erityisen tärkeä suojella lapsia ja nuoria. Nettipoliisien resurssien vahvistaminen on keskeinen toimi kokonaisuudessa, jolla pyrimme tekemään internetistä entistä turvallisemman lapsille ja nykyistä tehokkaammin havaitsemaan, puuttumaan ja torjumaan lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta, kuten esimerkiksi niin kutsuttua grooming-ilmiötä, Mykkänen kommentoi.