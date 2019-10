Tällä tavalla Ruotsi voisi puolustaa Baltiaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueettomuus olisi ruotsalaisen veteraanipoliitikon mukaan sietämätön vaihtoehto.

Ruotsilla on Viron, Latvian ja Liettuan rauhan ja vapauden turvaamisessa merkittävä rooli, katsoo entinen Folkpartietin kansanedustaja ja Ruotsin kuninkaallisen sotatiedeakatemian jäsen Hans Lindblad Svenska Dagbladetiin kirjoittamassaan artikkelissa.

– Jos Venäjä hyökkää Baltiaan, Ruotsi voisi tukea Baltiaa parhaiten avaamalla merialueensa ja ilmatilansa Natolle, Hans Lindblad sanoo.

– Lähimpien naapuriemme on voitava lähteä siitä, että Ruotsin antama solidaarisuusjulistus on täyttä totta. Ruotsin julistautumista puolueettomaksi, jos Venäjän hyökkää Baltiaan, on pidettävä poissuljettuna. Sehän tarkoittaisi kansainvälisen oikeuden kannalta sitä, että Ruotsi ottaisi asiakseen ampua alas amerikkalaisia ja norjalaisia lentokoneita, jotka tulevat Ruotsin ilmatilaan osana toimia Baltian tukemiseksi, hän painottaa.

Puolueettomaksi julistautuminen merkitsisi Lindbladin mukaan Ruotsin totaalista moraalista romahdusta.

– Baltit luonnollisesti muistavat, että kun Neuvostoliitto hyökkäsi Baltiaan, vain Hitlerin Saksa ehti tunnustaa neuvostomiehityksen Ruotsiakin nopeammin. Lukuisat demokratiat eivät tunnustaneet sitä koskaan. Olisi sietämätöntä, jos Ruotsi pettäisi jälleen, hän toteaa.

Baltian Nato-jäsenyys oli oikea valinta

Lindblad huomauttaa Baltian maiden heti vuonna 1991 tapahtuneen uudelleenitsenäistymisensä jälkeen ymmärtäneen, että vain Nato-jäsenyys kykenisi antamaan niille riittävän uskottavan puolustuksellisen selkänojan.

– Vladimir Putinin hallinnon toistuvat sotatoimet Georgiaa ja Ukrainaa vastaan ovat osoittaneet, kuinka oikein baltit arvioivat ne vaarat, joita yhteisen turvallisuusliittouman ulkopuolelle jättäytymiseen olisi sisältynyt, Lindblad sanoo.

– Kremlin yhä itsevaltaisemmaksi käynyt klikki halveksuu demokratiaa ja ihmisoikeuksia, jotka velvoittavat kaikkia niin Venäjällä kuin muissa maissa, hän toteaa.

Ruotsin ilmatila olisi tärkeä

Vaikka Venäjän maajoukkojen hyökkäystä Baltian alueelle voisi olla vaikea torjua, niihin voitaisiin Lindbladin mukaan vastata ilmaiskuin huomattavasti tehokkaammin kuin mikä aiemmin oli mahdollista. Hän viittaa laskelmiin, joiden mukaan Nato kykenisi Pohjois-Euroopassa puhkeavassa konfliktissa iskemään yhtäaikaisesti jopa tuhanteen eri viholliskohteeseen.

– Ruotsin ilmatila kiinnostaisi Nato-yksiköitä, jotka operoivat Tanskasta, Britanniasta, USA:sta, Grönlannista, Islannista tai Norjasta käsin. Kolmella viimeksi mainitulla on vähän tukikohtia, joten ruotsalaisten laskeutumispaikkojen hyödyntäminen olisi luultavasti houkutteleva vaihtoehto. Siinä tapauksessa tukikohdat pitäisi jo rauhan aikana varustaa oikeanlaisella lentopetrolilla ja suojatuilla asevarastoilla. Maanpinnan kaarevuuden ansiosta venäläistutkat eivät pystyisi seuraamaan, mitä ruotsalaistukikohtia liittolaiskoneet kunakin hetkenä käyttävät, Lindblad toteaa.

– Ruotsin ilmatilaa voitaisiin käyttää myös Naton ilmatankkaukseen. Tämä koskee varsinkin tiedustelu- ja valvontakoneita, jotka halutaan pitää pitempään ilmassa Itämeren yllä. Luonnollisesti myös hätälaskeutuminen Ruotsiin olisi tarpeen tullen mahdollista, kuten amerikkalaiset pommikoneet usein toisen maailmansodan aikana tekivät, hän sanoo.