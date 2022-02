“Ruotsin tie ei ole meidän” – näin kokoomus torjuisi jengirikollisuutta

Puolue on huolestunut katujengien vahvistumisesta Suomessa.

Kokoomus on julkaissut kymmenen toimenpidettä katujengirikollisuuden torjumiseksi. Toimenpiteillä puolue haluaa ehkäistä jengiytymistä ja vastata katujengirikollisuuden vahvistumiseen.

Raportin valmistelutyötä on johtanut kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen.

– Kokoomus on erittäin huolestunut nuorisorikollisuudesta ja katujengien vahvistumisesta Suomessa. Tähän kehitykseen on puututtava ennakoivasti ja määrätietoisesti jo ennen kuin tilanne pahenee, Tolvanen sanoo.

– Yhtä viisasten kiveä asian ratkaisemiseksi ei ole. Pehmeitä ja kovia keinoja on hyödynnettävä rinnakkain, Tolvanen jatkaa.

Kokoomuksen ehdotuksilla puututaan sekä katujengirikollisuuden juuri syihin että hoidetaan akuuttia ongelmaa korjaavilla toimenpiteitä. Tolvasen mukaan kokoomuksen ajattelussa ensisijaista on ongelmien ennaltaehkäisy.

– Nuoria on tuettava entistä vaikuttavammin ja lastensuojelun ongelmiin on puututtava. Ankkuritoimintaa on kehitettävä ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa on tehostettava.

– Näiden pehmeiden toimien rinnalle tarvitaan myös kovia toimenpiteitä. Viranomaisten toimivaltuuksia on lisättävä, rikoshyödyn takavarikointia on helpotettava ja jengirikollisuudesta tuomittavia rangaistuksia on kovennettava, Tolvanen sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiittää Kari Tolvasen johdolla valmisteltuja toimenpiteitä.

– Suomi on maailman turvallisimpia maita, ja kokoomus haluaa, että Suomi pidetään sellaisena myös jatkossa. Toimimalla ennakoivasti ja katkaisemalla huolestuttavan kehityksen voimme vielä varmistaa, että Ruotsin tie ei ole meidän, Orpo sanoo.

Jengirikollisuuden torjumiseksi kokoomus esittää, että:

1. Nuoria on tuettava nykyistä vaikuttavammin.

2. Lastensuojelu on laitettava kuntoon.

3. Nykyistä ennaltaehkäisevää ankkuritoimintaa on kehitettävä ja exit-toiminta on laajennettava sen rinnalle koskemaan myös katujengien jäseniä.

4. Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa on tehostettava.

5. Poliisien määrää on lisättävä ja viranomaisten toimivaltuuksia on laajennettava.

6. Rikoksen liittyminen jengien välienselvittelyyn on säädettävä rikoksen koventamisperusteeksi.

7. Ampuma-aserikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava.

8. Rikoshyödyn poisottamista on helpotettava.

9. Turvallisuuden edistäminen ja rikollisuuden ennalta-ehkäiseminen säädettävä myös kuntien tehtäväksi.

10. Kotouttamispolitiikkaan on tehtävä korjausliike.

