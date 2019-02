Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nordean analyytikon mukaan hyytyvä naapuri on haaste myös Suomelle.

Ruotsin talous vajoaa silmissä, kirjoittaa Nordean analyytikko Sanna Kurronen blogissaan.

– Asuntojen hintojen laskusta se alkoi reilu vuosi sitten. Ensin rapautui kuluttajien luottamus, sitten alkoi teollisuus menettää uskoaan ja nyt reaalitalouden luvut näyttävät jo synkiltä. Erityisesti vähittäiskauppa on kuukausi toisensa jälkeen jäänyt odotuksista, mikä viestii Ruotsin tärkeimmän kasvun tukijalan, kuluttajan, olevan pettämässä.

Kurrosen mukaan asuntoinvestoinnit tukivat kasvua reilusti vielä vuoden 2018 alkupuolella, mutta nyt investointien kasvu rapautuu nopeasti. Asuntoaloitukset laskivat vuonna 2018 lähes 20 prosenttia.

– Vienti jatkoi kasvuaan vielä 2018, kiitos maailmantalouden vedon ja heikentyneen kruunun, mutta viennin veto on yritysten mukaan jo hiipumassa. Samalla tuonnin kasvu on pitänyt ulkomaankaupan vaikutuksen BKT:n kasvuun pääosin negatiivisena.

Vahva julkinen talous

Kurrosen mukaan Ruotsin tilanteessa on myös positiivisia seikkoja.

– Työttömyysaste on painunut kuuteen prosenttiin ja 78 prosentin työllisyysasteesta (15-64v) Suomessa vain haaveillaan. Ruotsin julkinen talous on vahvassa kunnossa, velkaa on vain 40 prosenttia suhteessa BKT:hen (Suomella 60 prosenttia).

– Inflaatio on saatu pitkän taistelun jälkeen nostettua keskuspankin kahden prosentin tavoitteeseen. Toisaalta inflaatiokin yllätti heikkoudellaan tammikuussa, mikä tekee Riksbankin lisäkoronnostot entistäkin epätodennäköisemmäksi.

Kauppasota uhkaa kiihtyä

Kurronen korostaa, että tästä huolimatta uhkia kuitenkin riittää. Kauppasodan kiihtyminen ja maailmantalouden hyytyminen iskisivät voimalla Ruotsin talouteen.

Sen lisäksi asuntomarkkinoiden heikkous voi synnyttää edelleen itseään ruokkivan syöksykierteen.

– Kun aiemmin ruotsalaiset luottivat asuntojen hintojen ikuisen nousun syövän asuntolainat pieniksi suhteessa asunnon arvoon, nyt paikallaan pysyvät tai jopa edelleen hieman laskevat asuntojen hinnat tekevät asunnon omistamisesta epävarmempaa.

– Samaan aikaan Ruotsin finanssivalvonta on kiristänyt luotonannon ehtoja: suuria asuntolainoja ei voi enää olla lyhentämättä. Myös korot ovat nousseet, mikä vähentää kulutukseen jäävää rahaa.

Mikäli kotitaloudet todella perääntyvät asuntomarkkinoilta, hinnat voivat Kurrosen mukaan laskea vielä selvästi.

– Hintojen lasku söisi rakentamisen lisäksi myös kotitalouksien luottamusta ja kulutusta. Jos samaan aikaan maailmantalous yskii entistä pahemmin, Ruotsin talous voi nähdä vielä kunnon pudotuksen. Hyytyvä naapuri on haaste myös Suomelle, kun Ruotsin kysyntä hyytyy ja heikko kruunu pitää hintakilpailun kovana.