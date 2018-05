Ruotsin Sdp aikoo kiristää maahanmuuttoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan turvapaikkapolitiikan kiristyksistä on tehtävä pysyviä.

Ruotsin pääministeri ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven toivoo EU:lta yhtenäisempää turvapaikkapolitiikkaa. Hänen mukaansa Ruotsi on ottanut viime vuosina liikaa turvapaikanhakijoita.

– Ruotsi ei voi ottaa tässä asiassa suhteettoman suurta vastuuta, Löfven sanoi SVT:n haastattelussa.

Sosiaalidemokraatit kannattavat kriisin aikana tehtyjen turvapaikkapolitiikan kiristysten muuttamista pysyviksi. Ne vaikeuttavat erityisesti pysyvän oleskeluluvan saamista ja perheenyhdistämisiä.

– Nyt meidän on kerrottava äänestäjille pitkän aikavälin suunnistelmista. Vastauksen on oltava EU:n laajuinen järjestelmä. Myönteisen päätöksen saaneet tulee integroida nopeasti, muiden on lähdettävä, Löfven totesi.

Ruotsiin saapui vuoden 2015 aikana 160 000 turvapaikanhakijaa. Tilapäisten rajoitusten oli määrä raueta kesällä 2019.