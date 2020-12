Ruotsin rikollisjengit värväävät jopa 10-vuotiaita – ”pahaenteistä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasten ja nuorten osallistuminen rikolliseen toimintaan on lisääntynyt Ruotsin poliisialueilla.

Ruotsin poliisin mukaan nuorten henkilöiden värväys rikollisverkostoihin on lisääntynyt useilla maan poliisialueilla. Kuudella seitsemästä poliisialueesta on tietoa siitä, että jopa 12-vuotiaat lapset tekevät rikoksia rikollisverkostoille. Ekot on haastatellut kaikkien seitsemän poliisialueen tiedustelupäälliköitä.

Neljä heistä sanoo, että nuorten värvääminen rikollisverkostojen tehtäviin on heidän alueillaan lisääntynyt.

Kriminologi ja poliisi Fredrik Kärrholm kommentoi Twitterissä Ekotin uutista. Hänen mukaansa nuorten määrän kasvaminen rikollisessa toiminnassa on ”pahaenteistä”.

Tiedustelupäälliköt kertovat, että mukana rikollisten värväämissä nuorissa on nuorimmillaan 12-vuotiaita ja jopa sitäkin nuorempia. Osalla alueista on tietoa jopa 10-vuotiaiden värväyksestä.

Tukholman poliisialueen tiedustelupäällikkö Palle Nilssonin mukaan tyypillisimmin rikoksia tekevä nuori on 16−18-vuotias.

Itäisen poliisialueen tiedustelupäällikkö Jan Hofvenstamin mukaan mukana on yhä nuorempia lapsia. Tyypillisiä lasten ja nuorten tekemiä rikoksia on huumepakettien ja aseiden kuljetus ja kätkentä. Nuoria saatetaan värvätä myös myymään huumeita.

Iän myötä nuorille annetaan yhä isompia tehtäviä. Tarkoitus on, että lapset pyritään sitouttamaan rikollisjengeihin mahdollisimman nuorina.

Tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon nuoria osallistuu Ruotsissa rikollisjärjestöjen toimintaan, ei ole olemassa. Tukholman ja Göteborgin alueilla arvioidaan olevan satoja lapsia, jotka tekevät rikoksia rikollisverkostoille.