Ruotsin radio: Suomi aikoo kotiuttaa lisää ”ISIS-terroristeja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeriön erityisedustajan mukaan suomalaisten jättämiseen leirille sisältyy turvallisuusriskejä.

Sveriges Radion mukaan Suomi suunnittelee tuovansa kotiin lisää kansalaisiaan al-Holin pakolaisleiriltä Pohjois-Syyriasta. SR uutisoi aiheesta otsikolla ”Suomi suunnittelee kotiuttavansa lisää ISIS-terroristeja”.

Joulukuussa kuusi lasta ja kaksi naista tuotiin leiriltä valtion avustamina Suomeen. Kerta oli ensimmäinen, kun valtio oli mukana aikuisten palautuksissa leiriltä.

Leirillä on yhä 15 lasta ja viisi aikuista, jotka ovat Suomen kansalaisia. SR:n mukaan viranomaisilla on aikomus tuoda lopulta myös heidät Suomeen.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner sanoo SR:n haastattelussa, että siitä voisi muodostua pitkällä tähtäimellä turvallisuusriski, jos leiriläisiä ei palautettaisi Suomeen.

− On naiivia ajatella, että esimerkiksi suomalaiset lapset leirillä vain katoaisivat sinne eivätkä koskaan tulisi takaisin. Uskon, että he tulevat takaisin ennemmin tai myöhemmin. Me voimme valita, miten ja milloin se tapahtuu.

Al-Holin leirillä on tuhansia eurooppalaisia, jotka ovat toimineet terroristijärjestö Isisin palveluksessa.

Ruotsissa pohditaan parhaillaan, mitä leirillä yhä olevien maan kansalaisten kanssa tulisi toimia. Sisäministeri Mikael Damberg (sd.) on todennut, että Isisin tekemiin rikoksiin osallistuneet asetetaan syytteeseen Syyriassa kurdihallinnon toimesta. Jussi Tannerin mukaan tähän liittyy riskejä.

− Koillis-Syyriassa ei esimerkiksi ole ollut kunnollista rikoslakia, hän sanoo.