Ruotsin puolustusministeri: Sotaan pitää olla varustautunut

Peter Hultqvistin mukaan Ruotsi rakentaa puolustusta, jotta maa voi selviytyä kriisitilanteesta.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist sanoo maan hallituksen olettavan, että turvallisuuspoliittinen tilanne heikkenee edelleen.

Ruotsin valtiopäivät päätti tiistaina historiallisesta puolustusbudjetin kasvattamisesta. Sitä aiotaan nostaa 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Peter Hullqvist kertoo Dagens Nyheterille hallituksen torstaina tekemästä päätöksestä. Siinä määritellään asevoimien suuntaviivat vuosille 2021–2025.

Ruotsin hallituksen päätöksen mukaan puolustuksen on oltava sillä tavoin varustautunut, että pahimmassa tapauksessa se voi käydä sotaa Ruotsin maaperällä.

– Päämäärä on, ettei mitään tapahdu. Mutta meidän on suunniteltava puolustuksemme ja kyettävä sanomaan, mistä siinä on kyse, Peter Hultqvist sanoo.

− Oletamme, että turvallisuuspoliittinen tilanne heikkenee entisestään, hän jatkaa.

DN:n mukaan tämä tarkoittaa, että pitkään voimassa ollut ajatus aseellisen hyökkäyksen epätodennäköisyydestä Ruotsiin ei enää päde. Ruotsin valtiopäivät ja hallitus sen sijaan katsovat nyt, että aseellista hyökkäystä Ruotsiin ei voida sulkea pois.

− Kyse voi olla siitä, että meitä estetään avustamasta toista osapuolta tai että lyödään kiila meidän ja esimerkiksi Suomen välille. Tai että Ruotsin alueita halutaan käyttää muihin tarkoituksiin. Me emme olisi päätavoite, vaan alueellamme pitäisi hallita jotain päämääräänsä päästäkseen.

Ruotsin hallitus ei nimeä potentiaalisia hyökkääjiä. Peter Hultqvistin mukaan on selvää, että se mitä Venäjän suunnalla on tapahtunut, on ollut pohjana sille, että Ruotsin valtiovalta on muuttanut turvallisuuspolitiikkaansa.

− En halua alkaa osoitella mahdollisia hyökkääjiä, mutta meillä täytyy olla realistinen skenaario.

Ruotsin hallitus on määritellyt ennakkokuvia mahdollisista hyökkäystilanteista.

− Rakennamme Ruotsin puolustusta, jotta voimme selviytyä kriisi- ja sotatilanteesta. Kyse on Ruotsin puolustuksen hallinnasta niin hyvin, että voimme saada tukea myös muilta, Peter Hultqvist sanoo.

Siksi sotatoimet on hänen mukaansa suunniteltava yhdessä Suomen kanssa. Lisäksi Ruotsi haluaa puolustussuunnitelmansa sovitettavan yhteen Nato-maiden Tanskan, Norja, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen suunnitelmien kanssa.

– Näillä yhteistöillä on erittäin iso merkitys, Peter Hultqvist sanoo.