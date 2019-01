Ruotsin puolustusministeri: Emme mene kohti yhteistä puolustusta

Peter Hultqvist haluaa helpottaa joukkojensiirtoja – taustalla turvallisuusympäristön muutokset.

Pohjoismaiden on Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin mielestä syytä jatkaa puolustus- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyönsä vahvistamista. Ruotsi vastaanotti pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön (Nordefco) kiertävän puheenjohtajuuden vuodenvaihteessa. Yksi kehittämisen ajankohtaisista painopisteistä koskee Hultqvistin mukaan joukkojen liikkuvuuden helpottamista.

– Se tarkoittaa muun muassa sitä, että sotilasosastoja voidaan siirtää Pohjoismaasta toiseen mahdollisimman vähäisin hallinnollisin rajoittein. Joukkojen siirtely yhteisten toimien ja operaatioiden toteuttamiseksi muuttuu siten yksinkertaisemmaksi, Hultqvist toteaa ruotsalaislehti Aftonbladetin julkaisemassa haastattelussa.

Ministeri haluaa myös lisätä yhteispohjoismaisia sotaharjoituksia, syventää kokonaismaanpuolustukseen liittyvää yhteistyötä sekä parantaa maiden keskinäistä tiedonvaihtoa mahdollisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa.

– Nordefcosta rakentuu askel kerrallaan vahvempi kokonaisuus, ja sen rooli yksinkertaisesti vahvistuu. Tämä edellyttää sitä, että työskentelemme valtavan läheisesti yhdessä, hän sanoo.

Baltia-yhteistyötä tiivistetään

Nordefco muodostaa ministeri Hultqvistin mukaan alustan myös entistä tiiviimmälle yhteistyölle Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Kyse on ennen kaikkea tiedonvaihdon ja yhteisen harjoittelun lisäämisestä.

– Maat osallistuvat tietyissä yhteyksissä Nordefcon kokouksiin jo nyt, Hultqvist toteaa.

Vallitseva turvallisuuspoliittinen tilanne antaa hänen mukaansa aiheen hakea tapoja, joilla Pohjoismaat voivat erilaisissa tulevissa tilanteissa antaa toisilleen apua entistä tehokkaammin. Samalla vahvistetaan myös kunkin maan omaa kansallista puolustuskykyä.

– Lähtökohtana on oma tarpeemme luoda rauhaa, turvallisuutta ja vakautta lähialueellemme. On kuitenkin selvää, että huomioimme myös sen, mitä Venäjän taholla on tapahtumassa.

Vaikka tavoitteena on, että Pohjoismaat kykenevät yhteistoimintaan kriisioloissa, kohti yhteistä puolustusta ei Hultqvistin mukaan kuitenkaan olla etenemässä.

– Kaikki perustuu sille, että Ruotsilla ja Suomella on sotilaallinen liittoutumattomuutensa, kun taas Norja, Tanska ja Islanti ovat mukana Natossa. Kullakin on oma turvallisuuspoliittinen perusratkaisunsa, mutta olemme nyt helpottamassa keskinäistä yhteistyötä häiriötilanteessa tai sotilaallisessa kriisissä, Hultqvist sanoo.