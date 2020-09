Ruotsin poliisin tiedot julki: Rikollisilla laaja rinnakkainen yhteiskunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raportin mukaan Södertälje-verkko on kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Ruotsin poliisin kansallisen operatiivisen yksikön johtaja Mats Löfving sanoi taannoin haastattelussa, että Ruotsissa on tunnistettu yli 40 perhepohjaista rikollisverkostoa. Lausunto perustuu poliisin salaiseksi luokiteltuun raporttiin, jonka sisällöstä uutisoi Expressen.

Raportissa on lueteltu 36 sukuperustaista rikollisverkostoa, joiden jäsenet muodostuvat pääasiassa Länsi- ja Etelä-Ruotsissa asuvista henkilöistä, joiden tausta on Lähi-idässä.

Löfvingin väitteestä, että rikollisverkostot ovat muuttaneet Ruotsiin rikollisissa tarkoituksissa, on Ruotsissa käyty kovaa kiistelyä. Poliisin raportti keskittyy Expressenin mukaan perheisiin, jotka ovat olleet Ruotsissa vuosikymmeniä.

Yksi on vaikutusvaltaisin

Raportissa luetelluista verkostoista yksi nousee esiin vaikutusvaltaisimpana: Södertälje-verkosto on puhtaan rikollisen toiminnan lisäksi edustettuna myös viranomaisten keskuudessa, politiikassa ja liiketoiminnassa.

Raportissa todetaan:

”Södertälje-verkko on kaikilla tasoilla, ja tämän läsnäolonsa kautta se on pystynyt vahvistamaan asemaansa ja vaikutusvaltaansa.”

Poliisin mukaan puhdas rikollisuus on vain osa Södertäljen verkoston toimintaa. Poliisi jakaa verkon kolmeen osaan: lailliseen, laittomaan ja institutionaaliseen.

”Poliisin kuva on, että Södertälje-verkoston jäsenet eivät pidä itseään rikollisina vaan yrittäjinä. Ryhmän tavoitteet ja tarpeet ovat ensisijaisia, kun taas Ruotsin lait ja asetukset ovat toissijaisia”, poliisin raportissa todetaan.

Siinä piirtyy kuva Södertäljen rinnakkaisyhteiskunnasta, jossa rikollisverkosto toimii muun muassa pankkina, sairaalana, vakuutusyhtiönä ja asunnonvälittäjänä. Södertälje on Tukholman läänin eteläosassa sijaitseva reilun 60 000 asukkaan kunta.

Myös paikallinen kirkko on raportin mukaan järjestön hallinnan alla. Institutionaalinen taso tarkoittaa, että kunnanvaltuustossa ja jopa Ruotsin parlamentti Riksdagissa on raportin mukaan järjestön edustusta.

”Sillä on soluttautujia ja mahdollistajia kuntien ja valtion hallinnossa”, raportissa kerrotaan.

Viimeisen 20 vuoden aikana Riksdagissa on ollut neljä henkilöä, jotka poliisi on liittänyt Södertäljen verkostoon. Julkisuudessa on kerrottu, että kaksi heistä olisi nykyinen kansanedustaja Robert Halef (kd.) ja entinen kansanedustaja Yilmaz Kerimo (sd.). Molemmat heistä ovat kiistäneet väitteet jyrkästi.

Poliisin mukaan osa rikollisverkostoperheistä osallistuu eri puolueisiin varmistaakseen jatkuvan poliittisen vaikutusvallan kunnallisella tasolla. Raportin mukaan ”verkostolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tällä tasolla tehtyihin päätöksiin”.

”Ongelmista tiedetty pitkään”

Raportin mukaan verkostolla on kunnassa mahdollistaja, joka maksua vastaan auttaa esimerkiksi rakennuslupa-asioissa. Muiden Södertäljen virkamiesten kerrotaan käyvän säännöllisesti verkoston ylläpitämillä uhkapeliklubeilla.

Södertäljen kunnanhallituksen puheenjohtaja Boel Godner (sd.) allekirjoittaa poliisin kuvaaman ongelman. Hänen mukaansa Södertälje-verkostolla on vahva jalansija paikallisyhteisössä.

− Olemme olleet tietoisia näistä ongelmista pitkään ja kertoneet havaitsemistamme ongelmista julkisesti. Olemme tehneet poliittisia päätöksiä korruption estämiseksi ja sen torjumiseksi, ettei järjestäytynyt rikollisuus pääse toimintaamme, hän sanoo.