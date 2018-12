Ruotsin poliisin koulutusta arvostellaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Täydennyskoulutusta ei ole saatavilla, vaikka sen tarve on kasvanut.

Ruotsin poliisin täydennyskoulutksen puute saa kritiikkiä, uutisoi Sveriges Radio.

– Meillä on erityisesti vakavien rikosten tutkintaa koskevaa koulutusvajetta Ruotsin poliisissa, tukholmalainen rikoskomissaario Gunnar Appelgren sanoo.

Vakavien rikosten tutkintaan valmistavaa täydennyskoulutusta on viime vuosina vähennetty, vaikka poliisilla on yhä useampia rikoksia tutkittavaksi. Myös poliisien valmiuksia tutkinut raportti esitti kaksi vuotta sitten koulutuksen lisäämistä, mutta sitä on sen ilmestymisen jälkeen vähennetty.

– Minun ja monien muiden mielestä se olisi erittäin tarpeellista koulutusta, tutkinnanjohtaja Anders Larsson sanoo.

Koulutusten karsimisen katsotaan johtuvan resurssipulasta.