Ruotsin poliisi: Rikollisverkot uhkaavat valtiotamme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisijohtajien mukaan rikollisjärjestöt rakentavat vaihtoehtoisia vallan rakenteita.

Ruotsin poliisin tiedusteluyksikön päällikkö Linda H Staafin mukaan järjestäytynyt rikollisuus uhkaa Ruotsin valtionjärjestelmää. Staaf kommentoi SVT:lle, että tällainen rikollisuus perustuu perhepohjaisiin verkostoihin, joissa toimii oma valtajärjestelmänsä valtiovallan sijaan.

Poliisin kansallisen operatiivisen osaston johtaja Mats Löfving sanoi Ekotin haastattelussa lauantaina, että Ruotsissa on 40 sukuperustaista rikollisjärjestöä. Hän vaati valtiovallalta keinoja puuttua paisuvaan rikollisverkosto-ongelmaan.

Löfving sanoi, että sukuperustaisissa rikollisverkostoissa on olemassa esimerkkejä pyrkimyksistä julkisten vallankäyttäjien asemaan.

Operatiivisen osaston tiedusteluyksikön päällikkönä toimiva Linda H Staaf kommentoi aihetta Aftonbladetille . Hänen mukaansa kyse on rikollisista perheverkoista, jotka rakentavat vaihtoehtoisia vallan rakenteita ja perustavat rinnakkaisen oikeushallinnon. Staaf sanoo, että rikollisverkostoissa on nähty pyrkimystä paikalliseen politiikkaan ja liiketoimintaan.

Hänen mukaansa Ruotsissa luotetaan voimakkaasti valtioon kansainvälisestä näkökulmasta, huomattavasti enemmän kuin useimmissa muissa maissa.

− Näemme, että tällainen rikollisuus kasvaa voimakkaammaksi ja uhkaa järjestelmäämme. Se uhkaa Ruotsin valtiota, Staaf sanoo.

Kysymykseen siitä, onko jokin rikollisjärjestö päässyt tunkeutumaan valtiopäiville, Staaf vastaa riskin olevan olemassa kaikkialla.

Mats Löfving sanoi haastattelussa, että perhepohjaisia rikollisverkkoja on muuttanut Ruotsiin rikollistarkoituksessa ulkomailta. SVT:n mukaan tutkijat eivät allekirjoita väitettä täysin. Heidän mukaansa Ruotsissa kehittyneillä rikollisjärjestöillä on keskenään erilaisia historioita, ja osa on ollut maassa jo vuosikymmeniä.