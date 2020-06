Ruotsin malli olisi johtanut 2524 koronakuolemaan

THL:n mukaan Suomen toimet pelastivat tuhansia ihmishenkiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Ruotsin kaltainen epidemiastrategia olisi johtanut Suomessa tuhansiin kuolonuhreihin.

– Jos Suomessa olisi noudatettu Ruotsin valitsemaa strategiaa, koronavirustautiin olisi kuollut 2524 henkilöä. Lisäksi olisimme menettäneet yli 22 000 elinvuotta ja yli 13 500 laatupainotettua elinvuotta (QALY), tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia ja tutkija Suvi Mäklin kirjoittavat THL:n viikkoraportissa.

Koronavirustautiin kuolleiden lukumäärät Ruotsissa suhteutettiin maan 10-vuotisikäryhmiin. Säästettyjen elinvuosien lukumäärät arvioitiin käyttämällä kunkin käryhmän keskimäärin odotettavissa olevaa elinikää.

Arvion mukaan Covid-19:ään olisi menehtynyt 2404 yli 70-vuotiasta suomalaista. Alle 50-vuotiaiden ryhmässä kuolemantapauksia olisi ollut 31 kappaletta.

Kansantalouden kannalta Suomen strategia tuli Ruotsia kalliimmaksi.

– Jos Suomi olisi toiminut Ruotsin tavalla, vaikutukset Suomen kansantalouteen olisivat huhtikuussa 2020 jääneet yli viisi prosenttiyksikköä pienemmiksi. Ero alkaa kaventua rajoitusten purkamisen jälkeen, jolloin talouden toipuminen riippuu enemmän maailmanmarkkinoista ja koronavirustaudin epidemiaan liittyvän velan hoitamisesta, Honkatukia ja Mäklin toteavat.

Koronavirukseen on kuollut Suomessa 10. kesäkuuta mennessä yhteensä 324 henkilöä. Tartuntoja on vahvistettu yhteensä 7040 kappaletta. Sairaalahoidossa on 28 henkilöä, joista neljä on tehohoidossa.

Tutkijat arviovat myös, millaisia vaikutuksia koronavirusepidemialla olisi ollut, jos Suomessa olisi noudatettu Ruotsin valitsemaa strategiaa. Lue lisää: https://t.co/vXvKlCetHK 4/4 — THL (@THLorg) June 10, 2020