Kansanedustaja näkee huolestuttavia merkkejä samankaltaisesta kehityksestä myös Suomessa.

Ruotsin väistyvä pääministeri Stefan Löfven on myöntänyt jengirikollisuuteen liittyvien ongelmien kärjistyneen viime vuosien aikana. Hän vakuutti Uuden Suomen mukaan läksiäishaastattelussaan, että poliisien voimavaroja on pyritty lisäämään. Löfvenin mukaan jengirikollisia on nyt vankilassa tuhat enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Tänä vuonna Ruotsissa kirjattiin lokakuun loppuun mennessä 287 ammuskelua, joissa menehtyi 42 ihmistä ja haavoittui 93. Räjähdyksiä oli yhteensä 70 kappaletta.

Saksalainen Bild-lehti on todennut Ruotsin olevan nyt Euroopan vaarallisin maa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen nostaa esiin huolen samankaltaisesta kehityksestä Suomessa. Viime aikoina on uutisoitu nuorten rikosepäilyjen lisääntymisestä ja väkivallan raaistumisesta. Osa tapauksista on ollut yhteydessä nuorisojengeihin.

– Löfvenin valtakaudella Ruotsin lintukodosta tuli Euroopan vaarallisin maa. Jengirikollisuus otti valtaa. Suomi on pahenevalla vauhdilla samalla tiellä – kuluneen vuoden aikana tilanne on huonontunut nopeasti, Timo Heinonen kirjoittaa Twitterissä.

– Kysymys kuuluukin: jättääkö [pääministeri Sanna] Marin (sd.) aatetoverinsa kaltaisen perinnön?

