Ruotsin linjaa puolustetaan: Lopulta samat kuolemat kaikkialla

Epidemiologi Johan Giesecken mukaan kaikki altistuvat koronavirukselle.

Ruotsin entinen valtionepidemiologi, Maailman terveysjärjestö WHO:n neuvonantaja Johan Giesecke on sitä mieltä, että kaikki tulevat altistumaan koronavirukselle ja useimmat saavat tartunnan.

– COVID-19 leviää kulovalkean tavoin kaikissa maissa, mutta emme näe sitä – se leviää lähes aina nuoremmista oireettomista tai lieväoireisista ihmisistä muihin, joilla on myös lieviä oireita. Tämä on todellinen pandemia, mutta se etenee pinnan alla ja on todennäköisesti nyt huipussaan monissa Euroopan maissa, Giesecke kirjoittaa The Lancetissa.

Hän puolustaa kirjoituksessa Ruotsin keskustelua herättänyttä koronastrategiaa. Siellä rajoituksia on säädetty naapurimaita vähemmän ja käytännössä lähdetty siitä, että taudille muodostuu laumasuoja sen kulkiessa läpi väestön.

Tähän mennessä Ruotsissa on todettu 23 216 vahvistettua koronatartuntaa ja tautiin on menehtynyt 2 854 ihmistä. Suomessa tapauksia oli tiistaina todettu 5 412 ja tautiin oli kuollut 246 ihmistä.

Johan Giesecken mukaan epidemian estämiseksi ei voi tehdä paljoakaan.

– Sulku (lockdown) saattaa viivyttää vakavia tapauksia jonkin aikaa, mutta kun rajoituksia puretaan, palaavat tapaukset. Kun COVID-19 aiheuttamia kuolemia lasketaan kaikissa maissa vuoden päästä, odotan lukujen olevan samankaltaisia riippumatta siitä, millaisia toimia tehtiin.

Johan Giesecke summaa koronaviruksen olevan nopeasti leviävä ja herkästi tarttuva tauti, joka kulkee nopeasti läpi väestön.

– Se on usein varsin oireeton ja sen voi sairastaa huomaamatta, mutta se aiheuttaa myös vakavaa sairautta ja jopa kuoleman osassa väestöä.

– Tärkein tehtävämme ei ole leviämisen pysäyttäminen, joka on toivotonta, vaan keskittyä antamaan valitettaville uhreille optimaalista hoitoa.