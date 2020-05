”Ruotsin koronastrategia on pian koko maailman strategia”

Tutkijoiden mielestä muut maat alkavat jo siirtyä Ruotsin linjalle.

Amerikkalaisen ulkopolitiikan julkaisu Foreign Affairsin artikkelin mukaan Ruotsi tullaan pian näkemään koronakriisin edelläkävijänä.

Kolmen ruotsalaisen Ratio Institute -tutkimuslaitoksen tutkijan artikkelissa puolustetaan Ruotsin runsaasti kritiikkiä kerännyttä koronalinjaa ja todetaan, että Ruotsin strategia on pian koko maailman strategia.

– Lähes kaikissa OECD-maissa oli maaliskuun puoliväliin mennessä saatettu voimaan jonkinlainen yhdistelmä koulujen, yliopistojen, työpaikkojen ja julkisen liikenteen sulkuja, tapahtumien rajoituksia ja rajoitteita kotimaan ja ulkomaan matkailulle. Yksi länsimaa on kuitenkin poikkeus, Linköpingin yliopiston valtiotieteen professori Nils Karlsson, Tukholman yliopiston sosiologian professori Charlotta Stern ja Yhdysvaltain Virginian George Mason -yliopiston taloustieteen professori Daniel B. Klein kirjoittavat.

– Sulun tai hätätilan julistamisen sijaan Ruotsi pyysi kansalaisiaan noudattamaan sosiaalista eristystä pitkälti vapaaehtoiselta pohjalta, professorit jatkavat.

Ruotsin viranomaiset asettivat joitakin rajoituksia tartuntakäyrän tasaamiseksi. Esimerkiksi yli 50 ihmisen kokoontumiset ja baaritarjoilu kiellettiin ja ylipistot ja lukiot siirtyivät etäopetukseen. Koviin rajoitustoimiin ei kuitenkaan ryhdytty.

– Ruotsin viranomaiset eivät ole virallisesti julistaneet tavoittelevansa laumasuojaa, jonka useimmat tutkijat uskovat muodostuvan kun yli 60 prosenttia on sairastanut viruksen. Immuniteetin kasvattaminen on kuitenkin kiistatta osa hallituksen laajempaa strategiaa – tai ainakin seuraus siitä, että koulut, ravintolat ja useimmat yritykset pidetään auki, artikkelissa todetaan.

Laumasuoja

Tutkijat siteeraavat Ruotsin koronatoimia johtavan, valtion epidemiologi Anders Tegnellin ja Tukholman yliopiston matemaatikko Tom Brittonin arvioita, joiden mukaan Ruotsissa voidaan ainakin pääkaupungin alueen osalta päästä piakkoin niin korkeaan immuniteettiin, että viruksen leviäminen pysähtyy.

Tegnell on viitannut aiemmin julkisuudessa tutkimukseen, jonka perusteella jopa noin 20-25 prosentin Tukholman asukkaista on arvioitu sairastaneen koronaviruksen. Tutkimusta on arvosteltu epäluotettavaksi ja lukua on liian korkeaksi.

Ruotsin laumasuoja-ajattelua on kritisoitu tällä viikolla Espanjassa tehdyn tutkimuksen pohjalta. Siinä havaittiin, että, että vain viidelle prosentille Espanjan väestöstä oli kehittynyt koronaviruksen vasta-aineita, vaikka maassa on todettu yli 230 000 vahvistettua koronatartuntaa ja tauti on tappanut 27 000 ihmistä.

Uppsalan yliopiston epidemiologi Tove Fall totesi torstaina SVT:lle, etteivät tulokset tiedä hyvää Ruotsille.

– Espanja on yksi maailman pahimmin kärsineistä maista, ja silti tartunnan saaneiden osuus ihmisistä on niin pieni, Fall sanoi.

Kehuja ja kritiikkiä

Foreign Affairsin artikkelissa todetaan Ruotsin keränneen paikoin kiitosta siitä, että maa on onnistunut pitämään talouden pyörimässä edes jollain tavalla koronakriisin aikana sekä painanut kuolleisuuden Belgian, Ranskan, Italian, Hollannin, Espanjan ja Britannian tason alapuolelle.

Professorit myöntävät kuitenkin, että kritiikkiä on tullut siitä, ettei Ruotsilla ole tautitilastojen valossa mennyt yhtä hyvin kuin naapurimailla. Etenkin vanhusten ja maahanmuuttajaväestön tartunta- ja uhriluvut ovat olleet verrattain suuria.

– Ruotsin viranomaiset ovat vastanneet, että maan korkeampi kuolleisuus tulee näyttäytymään jälkikäteen matalampana. Yritykset estää viruksen leviämistä on tuomittu epäonnistumaan monissa maissa ja lopulta suuri osa väestöstä saa tartunnan, artikkelissa todetaan.

– Kun iso osa maailmaa kokee tuhoisan toisen aallon, on Ruotsi jo jättänyt pahimman pandemian taakseen.

Muut perässä

Tutkijat myöntävät, ettei Ruotsin linja ole ollut täydellinen. He väittävät Ruotsin kuitenkin onnistuneen kasvattamaan immuniteettia nuoren ja terveen väestön keskuudessa ja samalla tasaamaan tautikäyrää.

– Maan tehohoidon kapasiteettia ei ole ylitetty ja sairaaloiden henkilökunta, vaikkakin kovassa paineessa, ei ole joutunut ainakaan hoitamaan kaiken lisäksi lapsia, koska päiväkodit ja alakoulut ovat pysyneet toiminnassa.

Karlssonin, Sternin ja Kleinin mukaan moni muu maa yrittää nyt matkia ainakin osia Ruotsin strategiasta, myöntävät ne sitä tai eivät.

– Sekä Tanska että Suomi ovat avanneet koulut nuorille lapsille. Saksa sallii pienten kauppojen aukiolon. Italia avaa pian puistot ja Ranska suunnittelee sallivansa joidenkin ei-elintärkeiden yritysten avaamisen, he muun muassa listaavat.

Pahempaa edessä

Tutkijoiden mukaan rajoitusten purkamiselle on hyvät perusteet. He toteavat, että rajoitustoimien kokonaiskustannusten laskeminen tulee viemään vuosia.

– Sulut eivät yksinkertaisesti ole kestävä ratkaisu siksi ajaksi, jonka rokotteen kehittäminen todennäköisesti kestää. Niiden avaaminen vähentää taloudellisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia paineita. Tämä voi myös mahdollistaa immuniteetin rakentamisen väestöissä, mikä tulee lopulta olemaan pitkällä tähtäimellä vähiten paha tapa taistella COVID-19:ää vastaan, professorit sanovat.

He toteavat, että monella maalla voi olla edessään uusia ja vielä pahempia epidemioita.

– Jos nämä maat seuraavat Ruotsin tietä laumasuojaan, tulee pandemian kokonaiskustannus alenemaan ja se tulee myös todennäköisesti päättymään nopeammin, tutkijat väittävät.

Artikkelissa ennustetaan sulkutoimien käyvän sietämättömiksi ja maiden ymmärtävän, että epidemian hallinta sen nujertamisen sijaan on ainoa vaihtoehto.

Tämän todetaan johtavan siihen, että yhä useampi maa alkaa purkaa rajoituksia. Kuolemia ja terveydenhoidon kuormitusta voidaan tutkijoiden mukaans vähentää noudattamalla eristystä, kehittämällä hoitoja sekä parantamalla riskiryhmien suojausta.

– Kasvatettu immuniteetti ja lopulta laumasuoja voi olla ainoa toimiva puolustus tautia vastaan, kunhan riskiryhmät suojataan matkalla, Karlsson, Stern ja Klein toteavat.

Heidän mukaansa muu maailma alkaa jo nähdä Ruotsin koronakriisin edelläkävijänä.