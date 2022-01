Ruotsin koronalinjan arkkitehti: Elän normaalisti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-valtionepidemiologi tyrmää koronarajoitukset.

Ruotsin ex-valtionepidemiologi Johan Giesecke tyrmää maan uudet koronarajoitukset, ja kertoo elävänsä itse normaalia elämää. Asiasta uutisoi Expressen.

Giesecke toimi Ruotsin valtionepidemiologina vuosina 1995-2005. Häntä on seuraajansa Anders Tegnellin ohella pidetty yhtenä Ruotsin kansainvälistä huomiota herättäneen koronalinjan arkkitehdeista. Etenkin pandemian alkuaikoina Giesecke puolusti vapaaehtoisuuteen ja suosituksiin perustuvaa strategiaa tiukkojen rajoitusten sijasta.

Sittemmin myös Ruotsi on tiukentanut koronatoimiaan. Giesecke ei rajoituksille kuitenkaan lämpene.

– Mielestäni ne eivät ole kohtuullisia, ja meidän on oltava tietoisia siitä, että rajoitusten vaikutus tätä virusta vastaan on marginaalinen, se on niin uskomattoman tarttuva, Giesecke sanoi Sportstudion-podcastin haastattelussa.

Giesecken mukaan esimerkiksi ravintoloiden aukiolorajoituksille ei ole tieteellisiä perusteita.

– Mielestäni se on kummallinen rajoitus, johonkin tiettyyn kellonaikaanko tauti alkaa levitä. En tiedä onko ravintoloiden ja baarien aukiolorajoituksille ollenkaan tieteellisiä perusteita.

Itse hän kertoo elävänsä normaalisti, ”kuin ennenkin”.