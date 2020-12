Ruotsin koronakohu: Myös pääministeri kävi jouluostoksilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Stefan Löfven nähtiin joulun alla tukholmalaisessa ostoskeskuksessa.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven (sd.) ehti alkuviikosta torua julkisesti hallituksensa oikeusministeri Morgan Johanssonia (sd.), joka oli tapaninpäivänä nähty ostoksilla lundilaisessa ostoskeskuksessa. Ruotsin terveysviranomaiset ovat vedonneet ihmisiin, jotta he välttäisivät ostoskeskuksia koronaviruksen leviämisen riskin vuoksi.

Pääministeri Löfven on toivonut, että välipäivien alennusmyyntejä ei tänä vuonna järjestettäisi. Hän on useaan otteeseen vedonnut kansalaisiin, että koronaviruksen torjunta on ”jokaisen vastuulla” ja kehottanut kaikkia muun muassa ”ryhdistäytymään”.

Ruotsin hallitus on antanut ostoskeskuksille määräyksen asiakkaiden enimmäismäärästä. Hallitus määräsi joulukuussa, että ruuhkia ei saa syntyä.

Myös pääministeri Löfven on kuitenkin tavattu hiljattain ostoksilta kauppakeskuksesta. Expressen on julkaissut kuvia pääministeristä Tukholman Galleriassa.

Hänet nähtiin muun muassa tutkimassa kelloja eräässä ostoskeskuksen liikkeessä. Pääministerillä ei ollut käytössään kasvomaskia, tosin sellaisen käyttöä suositellaan Ruotsissa toistaiseksi vain julkisessa liikenteessä.

Expressenin mukaan kuvat on otettu ennen joulua 20. joulukuuta. Lehden mukaan hänet oli tavattu samaisessa ostoskeskuksessa myös 1. joulukuuta.

Oikeusministeri Johansson kommentoi oman käyntinsä ostoskeskukseen olleen ”huolimaton”. Pääministeri Löfven kommentoi olevansa tästä Johanssonin kanssa samaa mieltä.

Löfvenin lehdistösihteeri kommentoi Expressenille, että pääministerin käynnit Galleriassa oli ”suunniteltu huolella”.

