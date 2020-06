Anders Tegnell: Meillä on immuniteettia toista aaltoa varten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin valtionepidemiologi kehuu varautumista uuteen epidemiaan.

Ruotsin koronatoimia johtava valtion epidemiologi Anders Tegnell on luottavainen siitä, että Ruotsi on nyt aiempaa paremmin varautunut siltä varalta, että koronaviruksen toinen aalto nostaa päätään syksyllä.

– Uskon todellakin näin. Olemme monin tavoin paremmin varautuneita. Terveydenhoito on varautunut paremmin, Tegnell sanoo amerikkalaisen CNBC:n haastattelussa.

Hänen mukaansa kontaktien jäljitykseen keskityttäisiin toisen aallon kohdalla enemmän kuin aiemmin.

– Meillä on myös väestössä immuniteettia, mikä tekee asioista paljon helpompia monella tavalla, Tegnell jatkaa.

Hänen mukaansa ”reilu osa väestöstä” on nyt immuuni virukselle. Immuniteetista on määrä julkaista tutkimus lähipäivinä.

Ruotsin uudet prioriteetit toisessa aallossa olisivat Anders Tegnellin mukaan kattava kontaktien jäljityksen järjestelmä ja vanhainkotien paremmat koronatoimet.

– Jäljitimme tartuntoja muutaman viikon Ruotsissa, mutta siinä kävi niin, että hukuimme etenkin Tukholmassa kevään lomien jälkeen valtavaan määrään ulkomailta tulleita tapauksia.

Tegnellin mukaan tapauksia oli yksinkertaisesti liikaa seurattavaksi.

– Nyt olemme taas takaisin järkevissä luvuissa ja uskon, että voimme palata tähän (seurantaan) ja tehdä tällä kertaa parempaa työtä.

Epidemia hidastuu

Toisin kuin monet muut maat, piti Ruotsi yhteiskunnan pitkälti auki koronaepidemiasta huolimatta. Se on näkynyt verrattain suurina tartuntamäärinä ja synkkinä uhritilastoina.

Tähän mennessä Ruotsissa on todettu noin 55 000 tartuntaa ja virukseen on menehtynyt yli 5 000 ihmistä.

Ruotsin on monesti todettu tavoitelleen tietoisesti laumasuojaa virukselta. Tämän Anders Tegnell on kuitenkin kiistänyt. Hänen mukaansa ajatuksena on ollut hidastaa viruksen leviämistä tarpeeksi, jotta terveydenhoito ei ylikuormitu.

Anders Tegnellin mukaan koronaviruksen tartuttavuusluku on tällä hetkellä Ruotsissa 0,84. Epidemia siis hidastuu.