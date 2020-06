Ruotsin koronaguru sanoo suoraan: Viruksen olisi pitänyt antaa levitä

Ruotsin entistä valtionepidemiologi Johan Gieseckeä pidetään maan koronalinjan isänä. Eläkkeellä oleva emeritusprofessori Giesecke toimii yhä muun muassa terveysjärjestö WHO:n pääjohtajan neuvonantajana.

Vähälle huomiolle jääneessä Sjukhusläkären-lehden haastattelussa Johan Giesecke piirtää kuvaa Ruotsin poikkeavasta suhtautumisesta koronaan.

Emeritusprofessorilta kysytään, onko maailma liioitellut COVID-19 -uhkaa. Hän vastaa näin:

– Joo, aion kirjoittaa artikkelin ”Itse aiheutettu globaali katastrofi”. Jos tapahtumien olisi annettu mennä, olisi se osin ohi nyt, eikä olisi todennäköisesti menetetty niin paljon henkiä. Virusta ei pysty pysäyttämään, se on liian tarttuva, koska väestössä ei ole immuniteettia – kaikki tulevat altistumaan, Johan Giesecke sanoo.

– Läntinen maailma on erittäin nopea reagoimaan köyhien maiden tarttuviin tauteihin. Me olemme pilalla, emme ole tottuneita tällaiseen.

Giesecke kertoo juuri olleensa videokonferenssissa Etelä-Afrikkaan. Sen osanottaja kertoi, että tänä vuonna jossain on kuollut yli kaksi miljoonaa ihmistä nälkään.

– Samalla ajanjaksolla oli kuollut 200 000-300 000 ihmistä COVID-19:aan. Voi aina tietysti tehdä tällaisia vertauksia, mutta se on oppitunti.

Ruotsin ex-valtionepidemiologi kuvailee viittä elämänsä aikaista pandemiaa. Hänen mukaansa on kiintoisaa, että niihin on samankaltainen ”dramaturgia”.

– Se joka pelotti ihmisiä eniten, jonka muistan, oli aids. Erot aidsin ja covidin välillä ovat, että jos sait aidsin kuolit, jos saat covid-19:n jäät suurella todennäköisyydellä eloon.

Johan Gieseckeltä kysytään, olemmeko oppineet tästä pandemiasta mitään.

– Kyllä, luulen niin. Uskon että pitää odottaa vähän ennen kuin tekee päätöksiä, ei pidä pitää niin valtavan kiirettä, koska niin kiire ei ole, Giesecke vastaa.

– Minusta maailman poliitikot ovat hoitaneet tätä väärin. He kuuntelevat ensimmäistä parasta sanomaa ja sitten he juoksevat siihen suuntaan ja kaikki juoksevat samaan suuntaan.

Giesecke sanoo toivovansa rajoitusten purkamista maailmassa niin nopeasti kuin mahdollista niin, että vanhuksia ja raihnaisia samalla yritetään suojella.

I thought Johan Giesecke, also called the brain behind the Swedish strategy, had by now realised he was wrong when comparing COVID-19 to the flu, saying it's mostly harmless & can't be stopped. But no, he says in Sjukhusläkaren it should be let to spread.https://t.co/RoF3n6XLaw

— Virpi Flyg (@VirpiFlyg) June 17, 2020