Ruotsin komentaja paljastaa, miksi osaa suomen kielen reppu-sanan

Kenraali Micael Bydén vieraili Suomen puolustusvoimain komentajan vaihdossa.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja, kenraali Micael Bydén osallistui ainoana ulkomaisena vieraana Suomen puolustusvoimain komentajan vaihtoseremoniaan. Lomalta paikalle tulleen Bydénin vierailusta kerrotaan Ruotsin puolustusvoimien sivuilla julkaistussa artikkelissa.

Kenraalin kerrotaan kertaavan puhettaan paperilta automatkalla Tukholman Arlandan lentokentälle.

– Kenraali, amiraali, reppu, komentaja toistelee itselleen kovaan ääneen suomeksi.

Artikkelin mukaan on helppo ymmärtää, että Bydén haluaa puhutella suomalaisupseereita alkuperäiskielellä. Viimeistä sanaa kuitenkin ihmetellään.

– Se tarkoittaa reppua, Micael Bydén selvittää.

– Olen ostanut sellaisen väistyvälle puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergille. Aion antaa sen hänelle läksiäislahjaksi. Se on täynnä vempaimia, joita hän voi käyttää eläkkeellä, hän jatkaa.

Lahjan sisältöä ei avata tämän enempää.

Micael Bydén kertoo arvostavansa suuresti kutsua juhlallisuuksiin.

– Suomeen tulo on minulle itsestäänselvyys. Kun otetaan huomioon, miten pitkälle puolustusyhteistyömme on edennyt, on tämä yhtä tärkeää kuin korkean tason johtotehtävän vaihto Ruotsissa.

Ruotsalaiskenraali kuvaa Suomen ja Ruotsin yhteistyötä syväksi ja aidoksi. Hänen mukaansa se perustuu luottamukseen kaikilla tasoilla.

– Voidaan lähteä puolustusvoimien komentajien tasolta ja mennä enemmän tai vähemmän suoraan alas yksittäisten sotilaiden ja merimiesten tasolle.

– Jos poliittisia päätöksiä tehdään, olemme valmiit toimimaan yhdessä rauhan ajan ulkopuolellakin.

Kenraaliluutnantti Timo Kivinen aloitti puolustusvoimain komentajana torstaina 1. elokuuta kenraali Jarmo Lindbergin siirryttyä reserviin.