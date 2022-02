Ruotsin komentaja lupaa tukea naapureille: Olemme valmiudessa

Micael Bydénin mukaan jännitteet ovat kiristyneet Itämeren alueella.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja, kenraali Micael Bydén kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa seuraavansa tiiviisti Venäjän toimia.

Kenraalin mukaan jännitteisyys ei koske ainoastaan Ukrainaa. Myös Itämeren alueella on hänen mukaansa oltava hereillä kiristyneessä tilanteessa.

Ruotsi on hänen mukaansa valmiudessa.

– Meillä on perusvalmius, joka turvaa ilmatilan ja meri- ja maa-alueiden hallinnan. Jos tämä kaipaa vahvistusta, niin lennämme enemmän. Näytämme, että olemme täällä. Nostamme kynnystä yrittää tulla Ruotsiin ilman kutsua, jos sellainen ajatus tulisi jollekin mieleen, Bydén sanoo.

Komentajan mukaan Ruotsi on valmis auttamaan naapureitaan, jos tilanne kiristyisi nykyisestään. Hänen mukaansa Ruotsissa poliittiset päättäjät jakavat asiasta saman näkemyksen.

– Turvallisuuspoliittisen linjamme mukaan Ruotsi on valmis tukemaan naapurimaitaan, Euroopan unionin jäsenmaita ja kumppaneita, joiden kanssa meillä on tiivistä yhteistyötä. Olettaisin, että asialle on korkea poliittinen tuki. Jos meillä on kykyä ja asiasta on poliittinen päätös, tuemme sellaista maata tavalla tai toisella, kenraali sanoo.

Komentaja Bydén kehuu haastattelussa Ruotsin, Suomen ja Viron yhteistyötä. Hänen mukaansa maat jakavat saman näkemyksen turvallisuustilanteesta ja Venäjän toimista.

– Tiedustelutiedon vaihtaminen on toiminut erittäin hyvin. Meillä on yhteinen näkemys ja vastuu Itämerestä, hän toteaa.