Ruotsin kokoomusjohtaja: Suomen ja Ruotsin pitää päättää Natosta yhdessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulf Kristerssonin mukaan puoluepolitiikan tekeminen turvallisuudella on lopetettava.

Ruotsin pääoppositiopuolueen moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsin pitäisi tehdä päätös Natoon liittymisestä tai liittymättä jättämisestä yhdessä Suomen kanssa. Hän vaatii Financial Timesin haastattelussa loppua puoluepolitikoinnille turvallisuusasioista.

Kristersson soimaa Ruotsin sosialidemokraattisen pääministeri Magdalena Anderssonin Nato-puheita. Andersson totesi tiistaina, että Ruotsin Nato-hakemus horjuttaisi tässä tilanteessa Euroopan turvallisuustilannetta.

Ulf Kristersson sanoo FT:lle Anderssonin saattaneen kenties tahtomattaan heikentää ”suomalaista tapaa hoitaa asiat”.

– On varsin valitettavaa, jos Ruotsi antaa sellaisen kuvan, ettemme ole täysin pystyviä ja itsevaltaisia tekemään omat päätöksemme. On hyvin tärkeää, että Suomi tietää meidän pystyvän… Muussa tapauksessa lähetämme Suomelle signaalin siitä, että he ovat yksin.

Moderaatit ovat kannattaneet Suomen kokoomuksen tapaan puolustusliiton jäsenyyttä jo pitkään.

– Olen varsin luottavainen siitä, että päädymme siihen [Naton jäseneksi]. En juuri nyt rohkene tai halua sanoa tarkalleen miten tai tarkalleen milloin. Se riippuu paljolti siitä, mistä me haluamme sopia yhdessä Suomen kanssa, Ulf Kristersson sanoo.

Hänestä Ruotsin pitäisi tehdä sama kuin Suomen ja ryhtyä parlamentaarisiin keskusteluihin turvallisuusjärjestelyistä.

– Luotetaan prosessiin. Tehdään se vakavissaan, tehdään se yhdessä Suomen kanssa. Ollaan valmiita tekemään päätös yhdessä Suomen kanssa, jos päädymme samaan lopputulokseen.

Suomen kanta selväksi

Suomessa hallitus on antamassa lähiviikkoina eduskunnalle selonteon ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi keskiviikkona toimittajille, että tarkoituksena on päästä muodostamaan kansallista konsensusta myös Nato-kysymykseen.

Aloitteen selonteosta on kerrottu tulleen eduskunnan puhemies Matti Vanhaselta. Vanhanen kertoi Ilta-Sanomille, että ajatuksena on tarjota eduskunnalle mahdollisuus käsitellä asiaa ”ilman ennakkositoutumista”. Prosessin odotetaan etenevän nopeasti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mielestä Suomen Nato-kannan pitäisi olla selvä tänä keväänä.

– Tämän prosessin lopuksi meillä pitää olla kansallinen kanta Naton jäsenyyteen. Haluan tämän prosessin olevan hyvin nopea. Valmista pitää olla mahdollisimman pian, Orpo sanoi europarlamentin EPP-ryhmän kokouksessa Strasbourgissa pitämässään puheenvuorossa.

Suomen Nato-jäsenyys lisäisi Petteri Orpon mukaan turvallisuutta pohjoisessa Euroopassa ja vakauttaisi koko Eurooppaa.